CANLI | Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri’ni ağırlıyor. Gruptaki açılış maçında Gaziantep FK'yı farklı mağlup eden ancak ikinci maçında Erzurumspor FK'ya boyun eğen Rizespor, taraftarı önünde kazanarak ilk iki sıradaki yerini korumak istiyor. Grupta oynadığı iki maçı da kaybeden Beyoğlu temsilcisi ise, zorlu Karadeniz deplasmanında puanla tanışarak kupa umutlarını tazelemeyi hedefliyor. İşte Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:28
CANLI | Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor randevusu, gruptaki iddialarını sürdürmek isteyen iki ekibin taktiksel mücadelesine sahne olacak. Ev sahibi ekip, hem ligdeki yorgunluğunu atmak hem de geniş kadrosundaki alternatif isimlerin performansını görmek adına sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlıyor. Taraftar desteğini arkasına alarak oyunun kontrolünü maçın başından itibaren eline almak isteyen Karadeniz temsilcisi, kolektif oyun disipliniyle sonuca gitmeyi hedefliyor. Konuk ekip tarafında ise, lig düzeyindeki güç farkına rağmen sergilenecek dirençli savunma kurgusu ve hızlı hücum geçişleri puan arayışının anahtarı olacak. Gruptan çıkma yolunda hata yapmak istemeyen ev sahibi ile kupada ilk puanlarıyla tanışmayı amaçlayan İstanbul temsilcisinin bu kritik düellosu, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyebilir. İşte Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçının detayları...

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı 3 Şubat Salı günü oynanacak.

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasındaki Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor mücadelesi, saat 18.00'de, Burak Demirkıran'ın düdüğüyle başlayacak. Demirkıran'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Emrah Türkyılmaz yapacak.

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor MAÇI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

