Haberler Futbol Fenerbahçe U17 - Galatasaray U17 derbisinde saha karıştı! İşte o görüntüler

Fenerbahçe U17 - Galatasaray U17 derbisinde saha karıştı! İşte o görüntüler

U17 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çekişmeli derbide sahada futbolcular yumruk yumruğa kavga etti. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe U17 - Galatasaray U17 derbisinde saha karıştı! İşte o görüntüler

U17 Gelişim Ligi 1. Grup 20. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe U17 evinde Galatasaray U17 takımını konuk etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta Galatasaray, 20. dakikada Onur'un penaltıdan attığı golle 1-0'lık skorla galip geldi.

Karşılaşmada futboldan çok iki takım futbolcuları arasında çıkan kavga gündem oldu.

İŞTE O ANLAR

DİĞER
