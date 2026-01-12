Ahmet Çalık anıldı

11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı. Ahmet Çalık için bir belgesel hazırlayan Sabah gazetesi, başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere, çok sayıda eski takım arkadaşının görüşlerine yer verdi. Terim, Ahmet Çalık için, "Sevgi dolu, saygılı bir gençti, konuşmaya başladığınızda yüzü kızaran çok az insan kaldı, Ahmet onlardan bir tanesiydi" dedi. Öte yandan başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği ve spor camiası Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yılında yayımladığı mesajla andı.
