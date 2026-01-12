CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Ahmet Çalık anıldı

Ahmet Çalık anıldı

11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı. Ahmet Çalık için bir belgesel hazırlayan Sabah gazetesi, başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere, çok sayıda eski takım arkadaşının görüşlerine yer verdi. Terim, Ahmet Çalık için, "Sevgi dolu, saygılı bir gençti, konuşmaya başladığınızda yüzü kızaran çok az insan kaldı, Ahmet onlardan bir tanesiydi" dedi. Öte yandan başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği ve spor camiası Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yılında yayımladığı mesajla andı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Ahmet Çalık anıldı

