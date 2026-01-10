Balıkesirspor'da Zafer Uysal dönemi

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle önemli oyuncularını ve Teknik Direktör Cem Kavçak'ı kaybeden Balıkesirspor, ikinci yarı maratonu öncesi takımı Zafer Uysal'a emanet etti. Son olarak Amasyaspor FK'yı çalıştıran 50 yaşındaki Zafer Uysal sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
