Ziraat Türkiye Kupası
Başkanımız anlattı

Başkanımız anlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Başkanımız, Gazze’de yaşanan soykırımı Birleşmiş Milletler kürsüsünde ve katıldığı uluslararası toplantılarda anlatmıştır” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Başkanımız anlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galata Köprüsü'nde yapılan Filistin'e destek yürüyüşünde önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bak, Türk milletinin her zaman mazlumun yanında olduğunu belirterek, "Başkanımız, Gazze'de yaşanan soykırımı Birleşmiş Milletler kürsüsünde ve katıldığı uluslararası toplantılarda anlatmıştır. Halkımızın, Gazze için gösterdiği hassasiyet çok önemli. Halkımız da akın akın buraya geliyor" dedi.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ

Gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla spor kulüplerine teşekkür eden Osman Aşkın Bak, "Sporun birleştirici gücü çok önemli. Gençlerimizin de bu davaya sahip çıkmaları çok önemli. Bizim güçlü Türkiye'ye ihtiyacımız var. Spor kulüplerimizin tepkisi ortada. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimiz geldi. Bütün dünyaya bu tepkiyi göstermek istediler. Filistin'de Gazze'deki soykırıma karşıyız. Biz susmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

DEV DESTEK

Filistin için Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları, Adem Köz, İlker Alkun ve Taner Sönmezer, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı takımının teknik direktörü Okan Buruk, milli güreşçi Rıza Kayaalp, çok sayıda federasyon ve kulüpten yöneticiler ile sporcular katıldı.

YÜZ BİNLERCE SELAM

Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜGVA ile İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşımda bulundu. Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık İttifakı olarak Filistin halkına, Gazze'ye ve yeryüzündeki tüm mazlumlara İstanbul'dan yüz binlerce selam. Emeği geçen kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyoruz" mesajını yazdı.

ACILARINI PAYLAŞIYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türk halkı olarak her zaman Filistin'in yanında olduklarını aktararak, "Onların acılarını paylaşıyoruz. Biz de kendi adımıza burada destek olmak istedik. Galatasaray'ın ve diğer takımların taraftarları burada. Çok anlamlı bir gün. Biz de onlara destek verdiğimizi göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

ZULMÜN SON BULMASI İÇİN

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Sayın Başkanımızın önderliğinde ve yolunda, bu zulme dikkati çekmek için buradayız. Bu zulmün son bulması için buradayız" değerlendirmesinde bulundu.

UNUTMAMAK GEREKİYOR

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Türkiye, Filistin için bir araya geldi. Spor camiası da burada. Türkiye Güreş Federasyonu olarak destek vermek istedik. Filistin halkını unutmamalıyız. Sadece dünyanın sınavı değil, ahiretin de sınavı. Müslümanlar olarak borcumuz var" dedi.

