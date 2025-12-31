10 numara imza

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bursaspor, 1. Lig temsilcisi Iğdır FK'dan Eyüp Akcan'ı kiralayarak 4. transferini resmen açıkladı. Daha önce Halil Akbunar, Baran Başyiğit ve Rahmetullah Berişbek transferlerini açıklayan Bursaspor, Eyüp Akcan hamlesiyle ara transfer dönemindeki 4. imzasını attı. 10 numarada oynayan Akcan, bu sezon forma giydiği 18 maçta 3 asist katkısı sağladı.

SONER AYDOĞDU HAREKATI

Transferin ardından konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, başarı dileyerek sürece katkı sağlayan kulübe teşekkür etti. Timsahlar ayrıca Süper Lig'de Samsunspor'da oynayan Soner Aydoğdu'yu renklerine bağlamak amacıyla da temaslarını yoğunlaştırdı. Yeşilbeyazlılar, kontratının son yılındaki 34 yaşındaki tecrübel maestro için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı. Aydoğdu, bu sezon 16 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.