Ziraat Türkiye Kupası
Kenan oğlum gibi

Juventus Serie A'da Pisa'yı rakip sahada 2-0 yenerken, Kenan Yıldız 90+2'de sahne alarak galibiyeti perçinleyen golü kaydetti. Torino ekibinin teknik patronu Spalletti, yaptığı açıklamada, "Kenan bizim 10 numaramız.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Sorumluluk alması gerekiyor. Onu oğlum gibi seviyorum. Çünkü maçların kaderini değiştirecek bir oyuncu.

Sorumluluk alması gerekiyor. Onu oğlum gibi seviyorum. Çünkü maçların kaderini değiştirecek bir oyuncu.

Onun fedakarlığından hiçbir zaman şüphe etmedim. Antrenman yapmadığımız zamanlarda, evdeyken bile onun yanımda olmasını istiyorum. Topla ne zaman hareket edeceğine dair kendisini geliştirmesi gerekiyor" dedi. Milli yıldız ise Spaletti'nin büyük bir teknik adam olduğunu ifade ederek "Bana karşı sert ama bunu seviyorum" şeklinde konuştu.

