CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Mounie asist yaptı Benin kazandı

Mounie asist yaptı Benin kazandı

Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nun 2. maçında Benin ile Botsvana karşılaştı. Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanan maçı Benin 1-0 kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mounie asist yaptı Benin kazandı
Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nun 2. maçında Benin ile Botsvana karşılaştı. Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanan maçı Benin 1-0 kazandı. Benin'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Yohan Roche kaydetti. Alanyaspor'da forma giyen Steve Mounie, maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken takımına 3 puanı götüren golde asisti yapan isim oldu. Öte yandan Süper Lig'de Göztepe formasıyla mücadele eden Junior Olaitan da karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve Benin adına 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Benin, D Grubu'ndaki puanını 2. maçlar sonunda 3'e yükseltti. Botsvana ise 0 puanda kaldı. Grubun 3. ve son maçında Benin, Senegal ile karşılaşacak. Botsvana ise Demokratik Kongo ile mücadele edecek.
G.Saray B planını yaptı! Rüdiger olmazsa...
D&R E-TİCARET - Reklam
DİĞER
Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum”
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İrfan Can'a şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'dan golcü atağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:43
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:41
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:07
Daha Eski
Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! 01:07
Kenan boş geçmedi! Juve kazandı Kenan boş geçmedi! Juve kazandı 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:05
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:04
Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! 00:54
Kenan boş geçmedi! Juve kazandı Kenan boş geçmedi! Juve kazandı 00:43