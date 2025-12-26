CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Demirel'den şartlı evet

Demirel'den şartlı evet

Antalyaspor'da Erol Bulut ile yolların ayrılmasının üzerinden bir hafta geçerken, teknik adam arayışları hız kazandı. Gençlerbirliği'nden ayrılan Volkan Demirel ile geçen hafta masaya oturan Başkan Rıza Perçin, başarılı teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Maddi konuda herhangi bir pürüz çıkmazken, 44 yaşındaki teknik adam, kulübe tek şart sunarken, bunun da transfer engelinin kaldırılması olduğu öğrenildi. Bu hafta içerisinde dosyalarla ilgili olarak somut adım atılması için yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Demirel'den şartlı evet

Antalyaspor'da Erol Bulut ile yolların ayrılmasının üzerinden bir hafta geçerken, teknik adam arayışları hız kazandı. Gençlerbirliği'nden ayrılan Volkan Demirel ile geçen hafta masaya oturan Başkan Rıza Perçin, başarılı teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Maddi konuda herhangi bir pürüz çıkmazken, 44 yaşındaki teknik adam, kulübe tek şart sunarken, bunun da transfer engelinin kaldırılması olduğu öğrenildi. Bu hafta içerisinde dosyalarla ilgili olarak somut adım atılması için yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor.

4 ALTERNATİFİ BULUNUYOR

Antalyaspor'un alternatif isimleri de büyük ölçüde netleşti. Pek çok isim gündeme gelirken, Antalyaspor alternatif olarak Sami Uğurlu, Murat Şahin, Özhan Pulat ve Bülent Korkmaz'ı öne çıkardı. Özellikle daha önce Antalyaspor'da görev yapan Bülent Korkmaz'ın bir adım önde olduğu öğrenildi.

