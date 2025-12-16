Federasyondan kupada VAR kararı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği kupayla ilgili yapılan çıklamada "TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

