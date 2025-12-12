Real problem

Sezon başında Real Madrid'in başına gelen Xabi Alonso için tehlike çanları çalıyor... Real kariyerine iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son dönemde alınan sonuçların ardından İspanyol teknik adam, hedef tahtasına oturdu. La Liga'daki son 6 maçın sadece 2'sini kazanan Real Madrid, zirveyi de ezeli rakibi Barcelona'ya kaptırırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de üst üste Liverpool ve Manchester City'ye yenildi. Alınan bu mağlubiyetler sonrasında Real Madrid karıştı.

FUTBOLCULAR İSTEMİYOR

İspanyol medyası, bazı yıldız futbolcuların Xabi Alonso'yu istemediğinin altını çizerken, taraftarlar da son Manchester City yenilgisi sonrasında kazan kaldırdı. Genç teknik adamın istifası istenirken, Real Madrid yönetimi de Alonso'yla bir görüşme yapma kararı aldı. Bu görüşmede Başkan Perez'in Xabi Alonso'ya ültimatom vermesi bekleniyor. İspanyol basını ise yapılacak görüşmeden ayrılık kararının bile çıkabileceğini belirtti. Xabi'nin diken üstünde olduğu vurgulandı.

4 MAÇ SONRA CİTY

Real Madrid ile Manchester City, 2022 yılından bu yana her sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. Real, 8 maçta sadece City'ye 2 kez yenilirken, 3 defa sahadan galibiyetle ayrılmış, 3 defa da dev randevulardan beraberlik çıkmıştı. City, rakibiyle oynadığı son 4 maçı kazanamamıştı. 5'inci maçta ise rakibini devirmeyi başardı.

BİR SONRAKİ MAÇI DÜŞÜNÜYORUM

Xabi Alonso, karşılaşma sonrasında 'geleceğinin tartışılması' üzerine; "Geleceğim mi? Bu benimle ilgili değil. Ben Real Madrid'in bir sonraki maçına odaklanmış durumdayım, önemli olan bu" ifadelerini kullandı.

ARDA KAOSUN ORTASINDA

İspanyol medyası, Manchester City maçına yedek başlayan ve 58'de Gonzalo'nun yerine oyuna giren milli oyucumuz Arda Güler'in maçı değiştirebilecek bir hamle yapamadığını yazdı. Haberde; "Bu, gecenin gidişatını hiç değiştirmedi. Genel kaosun ortasında topu kontrol etmeye çalıştı ama başaramadı" yorumu yapıldı.

EN BÜYÜK ADAY ZİDANE

Real Madrid'de 2016-2018 ve 2019-2021 yılları arasında görev yapan Zinedine Zidane, Xabi Alonso'nun yerine en büyük aday. Fransız teknik adam, kariyerinde sadece eflatun-beyazlıları çalıştırdı ve bu süreçte 3 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İspanya Süper Kupası kazandı.