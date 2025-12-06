Tarihi operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 16 ilde 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, hakem Zorbay Küçük, Adana Demir eski Başkanı Murat Sancak da var. Açıklamada "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve PFDK'nın 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtildi.

SONUCU ETKİLEYEN TESPİTLER

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu anlatılan açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor- Nazilli Bld futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Bld Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği bilgisi verildi. Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniye-Giresun futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği anlatıldı.

5 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor kulübünün eski başkanı Murat Sancak, üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimat verildiği kaydedildi. Açıklamada, bu çerçevede 35 zanlının gözaltına alındığı vurgulanarak, 5 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği, diğer 6 şüphelinin de yakalanmalarına çalışıldığı bildirildi.

BAKAN TUNÇ: TAKİP EDECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Of Adalet Sarayı temel atma töreninin ardından konuştu. Temel atma töreni sonrası basın mensuplarının Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu ile ilgili sorularını cevaplandıran Bakan Tunç "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır" ifadelerini kullandı.

SPOR HUKUKÇUSU DİNÇER: KENDİ MAÇINA OYNAYAN HAPSE GİREBİLİR

"Metehan Baltacı'da durum Mert Hakan Yandaş'tan farklı. Futbolculardan 27 tanesinin kendi maçına bahis oynadığı saptanmıştır. Burada da bir ayrıntı daha var; oyuncunun kendi maçına bahis oynaması ve gerçekten oynadığı müsabakanın sonucuna etki etti mi buna bakılacak, bu irdelenecek. Bunlardan müsabaka sonucu etkileyenler tespit edilirse, iş adli suç kapsamına giriyor. Bunun da cezası 1 ila 3 yıl hapis cezası. Hatta bahis yoluyla şike de bulunma ise cezalar yarı yarıya artırıldığı için 1,5 ila 4,5 yıl hapis cezası ön görülmüştür. Yani burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bu futbolcuların kendi müsabakalarına bahis oynadığı ve savcılık da bu yönde bir değerlendirme yaptığı takdirde bunun cezası hapis cezası olur."

HUKUKÇU ŞÜKRÜ AKSU: BAHİS, ŞİKE VE TEŞVİK

"Bu gerçekleştirilen operasyon tek başına yasa dışı bahis değil. Bu operasyonu şike ve teşvik olarak tanımlamak gerekiyor. Savcılık, şike ve teşvik primi suçlarını işlemek için yasa dışı bahis sitelerinden de oyunlar oynatıldı mı, bununla birlikte bunun bir örgüt faaliyeti kapsamında işlenip işlenmediği noktasında bir araştırma yapılıyor. Bu soruşturma tek başına yasa dışı bahis değil. Bir futbolcunun yasa dışını bahis oynaması bir disiplin suçunu oluşturuyor. Yasa dışı bahiste bahis oynatanlar, bunlara yer sağlayanlar için yasa dışı bahisle ilgili bir suç söz konusu. Dolayısıyla bu iki ayrımı yapıyor olmamız lazım. Dolayısıyla bir spor yorumcusunun bahis oynamasının teknik manada suç oluşturmadığını öğrendikten sonra savcılığın araştırdığının, futbolcular, futbol yöneticileri ve hakemler üzerinden acaba bir örgüt faaliyeti içerisinde şike suçu işlendi mi araştırılıyor."

HACIOSMANOĞLU UYARMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlediği basın toplantısında, 'Temizlik sadece hakemlerle olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının temizlenmesi lazım. Hakemlerle başladık, futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktör, tercüman, sağlık çalışanı, malzemeciler, temsilciler, gözlemciler, onlar da geliyor. Asıl bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü, Futbol Federasyonu uhdesinde olanları temizlemiş olacağız. Umarım kulüpler de kendi önlerini temizler ve bu iş hem başsavcılığa hem bize kalmaz" demişti.