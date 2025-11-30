Bugün hangi maçlar var? 30 Kasım Pazar hangi maç hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugünkü maçlar listesi, 30 Kasım Pazar günü futbolseverler tarafından heyecanla araştırılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ve düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmalar bizleri bekliyor. Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı haftada, Antalyaspor ise Göztepe'yi ağırlayacak. Öte yandan Trendyol 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga gibi ligleri de merak eden futbolseverler, "30 Kasım hangi maçlar var?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte, 30 Kasım Pazar oynanacak maçlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 07:57
30 Kasım Pazar günü oynanacak maçların listesi ve yayın bilgileri için araştırmalar hız kazandı. Sporseverleri bekleyen heyecan dolu pazar akşamında, Süper Lig'de üst ve alt sıra mücadelesi yaşanacak. Özellikle, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Ayrıca, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga gibi liglerde de oynanacak maçların saat ve kanal bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Kasım Pazar hangi maç hangi kanalda? Bugünkü maçlar ne zaman? İşte detaylar...

BUGÜNÜN MAÇLARI 30 KASIM

Trendyol Süper Lig

17.00 Antalyaspor-Göztepe (beIN Sports 1)

20.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

13.30 Sarıyerspor-Bandırmaspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

13.30 Sivasspor-Boluspor (beIN Sports 2 ve Tabii Spor 6)

16.00 Bodrum FK-Çorum FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

Premier Lig

15.00 Crystal Palace-Manchester United (beIN Sports 3)

17.05 Aston Villa-Wolverhampton (beIN Sports MAX 1)

17.05 Nottingham Forest-Brighton (beIN Sports 5)

17.05 West Ham United-Liverpool (beIN Sports 3)

19.30 Chelsea-Arsenal (beIN Sports 3)

La Liga

16.00 Real Sociedad-Villarreal

18.15 Sevilla-Real Betis

20.30 Celta Vigo-Espanyol

23.00 Girona-Real Madrid

Serie A

14.30 Lecce-Torino

17.00 Pisa-Inter

20.00 Atalanta-Fiorentina

22.45 Roma-Napoli

Ligue 1

17.00 RC Strasbourg-Brest

19.15 Angers-Lens

19.15 Le Havre-Lille

19.15 Lorient-Nice

22.45 Lyon-Nantes

Bundesliga

17.30 Hamburg-Stuttgart

19.30 Eintracht Frankfurt-Wolfsburg

21.30 Freiburg-Mainz 05

