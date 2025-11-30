Bugün hangi maçlar var? 30 Kasım Pazar hangi maç hangi kanalda?

30 Kasım Pazar günü oynanacak maçların listesi ve yayın bilgileri için araştırmalar hız kazandı. Sporseverleri bekleyen heyecan dolu pazar akşamında, Süper Lig'de üst ve alt sıra mücadelesi yaşanacak. Özellikle, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Ayrıca, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga gibi liglerde de oynanacak maçların saat ve kanal bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Kasım Pazar hangi maç hangi kanalda? Bugünkü maçlar ne zaman? İşte detaylar...
BUGÜNÜN MAÇLARI 30 KASIM
Trendyol Süper Lig
17.00 Antalyaspor-Göztepe (beIN Sports 1)
20.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
13.30 Sarıyerspor-Bandırmaspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
13.30 Sivasspor-Boluspor (beIN Sports 2 ve Tabii Spor 6)
16.00 Bodrum FK-Çorum FK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
Premier Lig
15.00 Crystal Palace-Manchester United (beIN Sports 3)
17.05 Aston Villa-Wolverhampton (beIN Sports MAX 1)
17.05 Nottingham Forest-Brighton (beIN Sports 5)
17.05 West Ham United-Liverpool (beIN Sports 3)
19.30 Chelsea-Arsenal (beIN Sports 3)
La Liga
16.00 Real Sociedad-Villarreal
18.15 Sevilla-Real Betis
20.30 Celta Vigo-Espanyol
23.00 Girona-Real Madrid
Serie A
14.30 Lecce-Torino
17.00 Pisa-Inter
20.00 Atalanta-Fiorentina
22.45 Roma-Napoli
Ligue 1
17.00 RC Strasbourg-Brest
19.15 Angers-Lens
19.15 Le Havre-Lille
19.15 Lorient-Nice
22.45 Lyon-Nantes
Bundesliga
17.30 Hamburg-Stuttgart
19.30 Eintracht Frankfurt-Wolfsburg
21.30 Freiburg-Mainz 05