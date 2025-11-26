CANLI SKOR ANA SAYFA
Sivasspor, Luan Campos'un sözleşme ihlali için hukuki adım atıyor!

Sivasspor, Luan Campos’un sözleşme ihlali için hukuki adım atıyor!

Özbelsan Sivasspor, izinsiz şekilde tesisleri terk eden Luan Campos’un sözleşmesini mevzuata aykırı biçimde feshettiğini belirterek, futbolcu hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:34
Sivasspor, Luan Campos’un sözleşme ihlali için hukuki adım atıyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, izinsiz bir şekilde kulüp tesislerini terk ettiği gerekçesiyle kanat oyuncusu Luan Campos hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, 24 Kasım'da gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş, bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir." ifadesine yer verildi.

Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

