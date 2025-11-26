Premier Lig devleri milli yıldızın peşinde! Transfer kararı...

2022 yılından bu yana İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen ve bu sezon hem başkent ekibinin forması hem de milli formayla gösterdiği performans ile göz dolduran Zeki Çelik hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Roma ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan Zeki Çelik'in kariyerini İtalyan ekibinde sürdürmeye devam mı edeceği yoksa başka bir takıma mı imza atacağı sorusu ile belirsizliğini sürdürüyor.

Bu doğrultuda son olarak 28 yaşındaki isim için İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. TEAMtalk muhabiri Rudy Galetti'nin haberine göre Zeki Çelik'e Premier Lig'in dev kulüplerinden Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Chelsea'nin ilgisi olduğu öğrenildi.

Zeki Çelik ve Roma arasında sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiği ancak Çelik'in karar vermek için acele etmediği öne sürüldü.

İŞTE O HABER