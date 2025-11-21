CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Paul Pogba 811 gün sonra sahalara dönüyor!

Paul Pogba 811 gün sonra sahalara dönüyor!

Yasaklı madde kullanımı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan Paul Pogba, tam 811 gün sonra yeniden maç kadrosuna girdi. Fransız yıldız bu hafta Monaco formasıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 21:50
Paul Pogba 811 gün sonra sahalara dönüyor!

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Juventus döneminde futboldan uzak kalan Paul Pogba, uzun süren ayrılığın ardından yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Kariyerinin en zorlu sürecini geride bırakan 32 yaşındaki yıldız orta saha, yaklaşık 3 yıl sonra yeniden maç kadrosuna dahil edildi.

Sezon başında Monaco ile sözleşme imzalayan Pogba, kırmızı-beyazlı formayı ilk kez giymeye çok yakın. Fransız futbolcu, Ligue 1'in 13. haftasında Rennes deplasmanında oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Profesyonel kariyerinde 446 maça çıkan Pogba; 76 gol ve 87 asistlik etkileyici bir performansa imza attı.

