Bahis soruşturmasında son dakika açıklaması! "Bu işin yurt dışı ayağı daha büyük"

Bahis soruşturmasında son dakika açıklaması! "Bu işin yurt dışı ayağı daha büyük"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 12:30
Bahis soruşturmasında son dakika açıklaması! "Bu işin yurt dışı ayağı daha büyük"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Akın Gürlek yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca, "Bizim ve TFF'nin yürüttüğü soruşturma başka TFF'ye bağlı değiliz." ifadelerini kullandı. "Futbolun temizlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullanan Gürlek, "UEFA ve Interpol ile anlaşmamız var." dedi.

Akın Gürlek ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabileceklerini belirtirken bunların başkanlar, yorumcular ve kulüp yöneticileri olabileceğini ifade etti

