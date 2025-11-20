Bahis soruşturmasında son dakika açıklaması! "Bu işin yurt dışı ayağı daha büyük"

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Akın Gürlek yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca, "Bizim ve TFF'nin yürüttüğü soruşturma başka TFF'ye bağlı değiliz." ifadelerini kullandı. "Futbolun temizlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullanan Gürlek, "UEFA ve Interpol ile anlaşmamız var." dedi.

Akın Gürlek ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabileceklerini belirtirken bunların başkanlar, yorumcular ve kulüp yöneticileri olabileceğini ifade etti