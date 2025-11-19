CANLI SKOR ANA SAYFA
Almanya'dan müthiş çıkış

Almanya'dan müthiş çıkış

Slovakya'yı 6-0 yenerek 2026 Dünya Kupası vizesini alan Almanya Milli Takımı'nın yakaladığı müthiş seri dikkat çekiyor. Almanya, grup elemesindeki son 4 karşılaşmasında gol yemeden 13 gol attı ve tüm maçları kazanarak 12 puan topladı. Julian Nagelsmann'ın ekibi, bu başarılı performansla beraber Dünya Kupası'na gitmesini bildi.

Almanya’dan müthiş çıkış
Slovakya'yı 6-0 yenerek 2026 Dünya Kupası vizesini alan Almanya Milli Takımı'nın yakaladığı müthiş seri dikkat çekiyor. Almanya, grup elemesindeki son 4 karşılaşmasında gol yemeden 13 gol attı ve tüm maçları kazanarak 12 puan topladı. Julian Nagelsmann'ın ekibi, bu başarılı performansla beraber Dünya Kupası'na gitmesini bildi.
