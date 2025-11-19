Advocaat'lı Curaçao resmen tarih yazdı! Dünya Kupası’na katılan en küçük...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao Milli Takımı, Jamaika karşısında aldığı kritik beraberlikle Dünya Kupası biletini garantiledi. İşte gündem olan habere dair tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:19 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:20
Curaçao, Jamaika ile deplasmanda 0-0'lık skorla berabere kalarak Dünya Kupası'na katılmayı başardı ve turnuva tarihine geçen en küçük ülke oldu. Daha önce rekor 2018'de finalist olan İzlanda'ya aitti ancak Curaçao'nun hem yüz ölçümü hem de nüfusu çok daha küçük. Ada ülkesi sadece 156 bin nüfusa sahip olmasına rağmen modern futbolun en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

ESKİ FENERBAHÇELİ ADVOCAAT TARİHE GEÇİYOR

Takımın teknik direktörü Dick Advocaat, kişisel sebeplerle maçta yer almadı ancak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı, turnuvada 78 yaşında sahne alarak Dünya Kupası'nın en yaşlı teknik direktörü olacak. Bu unvan, 2010'da Yunanistan'ı çalıştıran 71 yaşındaki Otto Rehhagel'e aitti.

Curaçao, çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi ve bunların yedisini kazanarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Ancak Jamaika karşılaşmasının son anları nefesleri kesti. Uzatmaların dördüncü dakikasında Jeremy Antonisse'in Isaac Hayden'a faul yaptığı gerekçesiyle El Salvadorlu hakem Ivan Barton penaltı noktasını gösterdi.

Tam her şeyin biteceği düşünülürken VAR devreye girdi. Barton, pozisyonu inceledi ve kararını iptal etti. Ada ülkesi böylece tarihindeki ilk Dünya Kupası bileti ile dünya futbolunun en büyük sahnesine adım atmayı başardı.

SEVİNÇ ANLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

