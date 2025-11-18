Belçika-Lihtenştayn CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belçika-Lihtenştayn maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 8. haftasında heyecan, Belçika ile Lihtenştayn arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, alacağı puan veya puanlarla Dünya Kupası'na doğrudan katılma şansını garantilemek istiyor. 0 puanla son sırada bulunan Lihtenştayn ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç peşinde sahaya çıkacak. Futbolseverler ise "Belçika-Lihtenştayn maçı canlı izle" aramalarıyla maçın yayın detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki, Belçika-Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen tüm bilgiler…

BELÇİKA-LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Belçika-Lihtenştayn maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

BELÇİKA-LİHTENŞTAYN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak Belçika-Lihtenştayn maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BELÇİKA-LİHTENŞTAYN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Belçika: Sels; Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper; Onana, Raskin; Lukebakio, Vanaken, Doku; Openda

Lihtenştayn: Buchel; Meier, Malin, Goppel; N. Hasler, Sele, Luchinger, A. Hasler, Hofer; Pizzi, Salanovic