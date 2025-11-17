Filistin için anlamlı maç

Filistin Milli Takımı, İspanya'nın kuzeyindeki Bask'ın bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yaptı. San Mames Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bask bölgesel futbol takımı 3-0 kazandı. Maçın başında İsrail'in Gazze'de öldürdüğü insanlar için saygı duruşu gerçekleştirildi.
Filistin Milli Takımı, İspanya'nın kuzeyindeki Bask'ın bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yaptı. San Mames Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bask bölgesel futbol takımı 3-0 kazandı. Maçın başında İsrail'in Gazze'de öldürdüğü insanlar için saygı duruşu gerçekleştirildi.