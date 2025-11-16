Ukrayna-İzlanda maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ukrayna-İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda perde kapanırken, gözler haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan Ukrayna-İzlanda karşılaşmasına çevriliyor. Son haftaya aynı puanla giren iki ekip, play-off biletini kapmak için adeta final niteliğinde bir maça çıkacak. Artı 7 averajla rakibinin bir adım önünde yer alan İzlanda, deplasmanda alınacak bir puanın bile büyük avantaj sağlayacağının farkında. Ukrayna ise taraftar desteğini de arkasına alarak sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki, Ukrayna-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UKRAYNA-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. haftasında oynanacak Ukrayna-İzlanda maçı 16 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

UKRAYNA-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya Ordusu Stadyumu'nda oynanacak Ukrayna-İzlanda maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UKRAYNA-İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ukrayna: Trubin; Karavaev, Zabarnyi, Svatok, Mykhavko, Mykhaylychenko; Ocheretko, Yarmoliuk, Nazaryna; Hutsuliak, Yaremchuk

İzlanda: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Ellertsson; Haraldsson, Johanesson, J Gudmundsson, A Gudmundsson, Hlynsson; Gudjohnsen