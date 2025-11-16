CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ukrayna-İzlanda maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ukrayna-İzlanda maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. haftasında Ukrayna ile İzlanda karşı karşıya gelecek. 7 puana sahip iki takımın kozlarını paylaşacağı son haftada play-off biletini hangi takımın kazanacağı heyecanla bekleniyor. Artı 7 averajla rakibinin önünde yer alan İzlanda zorlu deplasmanda hata yapmak istemezken, Ukrayna ise 3 puan almanın yollarını arayacak. Öte yandan futbolseverler, "Ukrayna-İzlanda maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Ukrayna-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 08:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ukrayna-İzlanda maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ukrayna-İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda perde kapanırken, gözler haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan Ukrayna-İzlanda karşılaşmasına çevriliyor. Son haftaya aynı puanla giren iki ekip, play-off biletini kapmak için adeta final niteliğinde bir maça çıkacak. Artı 7 averajla rakibinin bir adım önünde yer alan İzlanda, deplasmanda alınacak bir puanın bile büyük avantaj sağlayacağının farkında. Ukrayna ise taraftar desteğini de arkasına alarak sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki, Ukrayna-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UKRAYNA-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6. haftasında oynanacak Ukrayna-İzlanda maçı 16 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

UKRAYNA-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya Ordusu Stadyumu'nda oynanacak Ukrayna-İzlanda maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UKRAYNA-İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ukrayna: Trubin; Karavaev, Zabarnyi, Svatok, Mykhavko, Mykhaylychenko; Ocheretko, Yarmoliuk, Nazaryna; Hutsuliak, Yaremchuk

İzlanda: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Ellertsson; Haraldsson, Johanesson, J Gudmundsson, A Gudmundsson, Hlynsson; Gudjohnsen

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler!
DİĞER
Galatasaray’ın kabusu olacak! İşte 4 bilinmeyenli denklem!
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Aslan'a bir Nijeryalı daha!
G.Saray Arias için devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler! Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler! 08:40
Azerbaycan-Fransa maçı detayları! Azerbaycan-Fransa maçı detayları! 08:33
Ukrayna-İzlanda maçı detayları! Ukrayna-İzlanda maçı detayları! 08:11
Macaristan-İrlanda maçı ne zaman? Macaristan-İrlanda maçı ne zaman? 07:57
Portekiz-Ermenistan maçı detayları! Portekiz-Ermenistan maçı detayları! 07:45
Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar 07:23
Daha Eski
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 01:17
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 01:17
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 01:17
San Mames'te Filistin bayrakları! San Mames'te Filistin bayrakları! 01:17
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! 01:17
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 01:17