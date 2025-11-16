Sırbistan-Letonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 8. haftasında gözler, Sırbistan ile Letonya arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Grubun orta sıralarında yer alan Sırbistan, 10 puanla üçüncü basamakta bulunuyor ve ev sahibi avantajını kullanarak grup aşamasını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Konuk ekip Letonya ise zorlu deplasmanda sahadan üç puanla ayrılmanın yollarını arıyor. 5 puanla dördüncü sırada yer alan Letonya, hem moral hem de sıralama açısından bu karşılaşmadan maksimum verim almak istiyor. Peki, Sırbistan-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SIRBİSTAN-LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Sırbistan-Letonya maçı 16 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Dubocica Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SIRBİSTAN-LETONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sırbistan: Rajkovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic, Kostic; Vlahovic

Letonya: Zviedris; Savalnieks, Balodis, Jagodinskis, Jurkovskis, Tonisevs; Ikaunieks, Zelenkovs, Vapne, Daskevics; Gutkovskis