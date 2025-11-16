Macaristan-İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda nefesler tutuldu, gözler haftanın en kritik randevularından biri olan Macaristan-İrlanda karşılaşmasına çevrildi. Son haftaya Portekiz'in yalnızca 2 puan gerisinde giren Macaristan, gruptan doğrudan çıkma hedefini sürdürmek için sahada hata kabul etmeyen bir oyun sergilemek zorunda. Grubun üçüncü basamağında yer alan İrlanda ise 7 puanla play-off umutlarını canlı tutuyor. Peki, Macaristan-İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MACARİSTAN-İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. haftasında oynanacak Macaristan-İrlanda maçı 16 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

MACARİSTAN-İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Puskas Arena'da oynanacak Macaristan-İrlanda maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MACARİSTAN-İRLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Macaristan: Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Schafer, Styles, Szoboszlai; Bolla, Varga, Sallai

İrlanda: Kelleher; Coleman, Collins, O'Shea, O'Brien, Scales; Azaz, Taylor, Cullen; Ogbene, Parrott