Haaland 2 gol attı Norveç İtalya'yı deplasmanda yıktı: İşte maçın özeti

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri I Grubu son maçında İtalya'yı 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda 4-1 mağlup etti.

HAALAND'DAN 2 GOL

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Antonio Nusa, 78. ile 79. dakikalarda Erling Haaland ve 90+3. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 11. dakikada Francesco Pio Esposito'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte daha önce Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Norveç, 24 puana yükseldi ve grup aşamasını tüm maçlarını kazanarak noktaladı. İtalya ise 18 puanda kaldı ve 2. sırada yer alarak play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.