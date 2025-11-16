CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol 10 gollü maçta Ermenistan'ı deviren Portekiz Dünya Kupası'na katıldı

10 gollü maçta Ermenistan'ı deviren Portekiz Dünya Kupası'na katıldı

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu’nda Portekiz, konuk ettiği Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek Dünya Kupası biletini aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 19:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
10 gollü maçta Ermenistan'ı deviren Portekiz Dünya Kupası'na katıldı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu son maçında Portekiz evinde Ermenistan'ı farklı mağlup etti ve Dünya Kupası vizesini aldı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. maçında Portekiz konuk ettiği Ermenistan'ı 9-1'lik skorla mağlup etti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Renato Veiga, 28. dakikada Gonçalo Ramos, 30., 41. ve 81. dakikalarda Joao Neves, 45+3 (P), 51. ve 72.(P) dakikalarda Bruno Fernandes ve 90. dakikada Francisco Conceiçao kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 18. dakikada Eduard Sperstyan'dan geldi.

Portekiz'de maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Nelson Semedo 90 dakika sahada kalırken 1 de asist yaptı.

Grubu 13 puanla lider tamamlayan Portekiz Dünya Kupası vizesini almayı başardı. 3 puanda kalan Ermenistan ise son sırada yer aldı.

G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Asensio'dan Bernabeu'ya sürpriz ziyaret
G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potadaki derbide kazanan Beşiktaş! Potadaki derbide kazanan Beşiktaş! 17:57
Beşiktaş'ta 3 isim antrenmana katılmadı Beşiktaş'ta 3 isim antrenmana katılmadı 17:52
F.Bahçe son dakikada golüyle kazandı! F.Bahçe son dakikada golüyle kazandı! 16:58
G.Saray'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor G.Saray'da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor 16:53
G.Saray son dakikada kazandı! G.Saray son dakikada kazandı! 16:20
F.Bahçe Cizre'de kazandı! F.Bahçe Cizre'de kazandı! 16:17
Daha Eski
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 15:58
A. Efes evinde Bahçeşehir'e mağlup! A. Efes evinde Bahçeşehir'e mağlup! 15:44
A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik! 15:37
Arda Güler için tarihi transfer teklifi! Arda Güler için tarihi transfer teklifi! 15:10
Eczacıbaşı-Fenerbahçe maçı detayları! Eczacıbaşı-Fenerbahçe maçı detayları! 15:02
G.Saraylıları transferde kızdıran haber! G.Saraylıları transferde kızdıran haber! 14:49