Haberler Futbol Lihtenştayn-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Lihtenştayn ile Galler karşı karşıya gelecek. Turnuvada henüz puan alamayan ev sahibi ekip, kritik maçta sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Dünya Kupası umutlarını diri tutmayı hedefleyen Galler ise 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler merakla, "Lihtenştayn-Galler maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Lihtenştayn-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 16:03
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda heyecan, Lihtenştayn ile Galler arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada çıktığı karşılaşmalarda istediği sonuçları bir türlü elde edemeyen ve henüz puanla tanışamayan Lihtenştayn, taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde. Öte yandan Galler cephesi için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Dünya Kupası hayallerini canlı tutmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 10 puanla grubun üçüncü sırasında yer alıyor. Peki, Lihtenştayn-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİHTENŞTAYN-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Lihtenştayn-Galler maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Rheinpark'ta oynanacak Lihtenştayn-Galler maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

