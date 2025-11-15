Lihtenştayn-Galler maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda heyecan, Lihtenştayn ile Galler arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada çıktığı karşılaşmalarda istediği sonuçları bir türlü elde edemeyen ve henüz puanla tanışamayan Lihtenştayn, taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde. Öte yandan Galler cephesi için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Dünya Kupası hayallerini canlı tutmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, topladığı 10 puanla grubun üçüncü sırasında yer alıyor. Peki, Lihtenştayn-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LİHTENŞTAYN-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Lihtenştayn-Galler maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Rheinpark'ta oynanacak Lihtenştayn-Galler maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.