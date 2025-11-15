Gürcistan-İspanya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında gözler, Gürcistan ile İspanya arasında oynanacak heyecan dolu karşılaşmaya çevriliyor. Eleme sürecini hatasız sürdüren Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, çıktığı tüm maçları kazanarak müthiş bir form grafiği yakaladı. Kırmızı-beyazlılar, zorlu Tiflis deplasmanında da seriyi 5'te 5'e çıkararak gruptaki üstünlüğünü sürdürmenin peşinde.3 puanla grubun 3. sırasında yer alan Gürcistan ise Dünya Kupası umutlarını son haftaya taşıyabilmeyi hedefliyor. Peki, Gürcistan-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÜRCİSTAN-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Gürcistan-İspanya maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GÜRCİSTAN-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak Gürcistan-İspanya maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÜRCİSTAN-İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gürcistan: Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Zivzivadze, Kvilitaia, Kvaratskhelia

İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Merino, Zubimendi, Ruiz; Oyarzabal, F Torres, Baena