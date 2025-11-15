CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Gürcistan-İspanya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gürcistan-İspanya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. haftasında Gürcistan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi yoluna namağlup devam eden Luis de la Fuente'nin öğrencileri, zorlu deplasmanda 5'te 5 yapmanın hesaplarını yapıyor. İspanya Milli Takımı'nın nasıl performans göstereceği merak edilirken, 3 puanla 3. sırada bulunan Gürcistan ise Dünya Kupası umutlarını son haftaya taşımayı amaçlıyor. Öte yandan futbolseverler, "Gürcistan-İspanya maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Gürcistan-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 09:43
Gürcistan-İspanya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gürcistan-İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında gözler, Gürcistan ile İspanya arasında oynanacak heyecan dolu karşılaşmaya çevriliyor. Eleme sürecini hatasız sürdüren Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, çıktığı tüm maçları kazanarak müthiş bir form grafiği yakaladı. Kırmızı-beyazlılar, zorlu Tiflis deplasmanında da seriyi 5'te 5'e çıkararak gruptaki üstünlüğünü sürdürmenin peşinde.3 puanla grubun 3. sırasında yer alan Gürcistan ise Dünya Kupası umutlarını son haftaya taşıyabilmeyi hedefliyor. Peki, Gürcistan-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÜRCİSTAN-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Gürcistan-İspanya maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GÜRCİSTAN-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak Gürcistan-İspanya maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÜRCİSTAN-İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gürcistan: Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Zivzivadze, Kvilitaia, Kvaratskhelia

İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Merino, Zubimendi, Ruiz; Oyarzabal, F Torres, Baena

