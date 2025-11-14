CANLI SKOR ANA SAYFA
Polonya-Hollanda maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya-Hollanda maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Grupta ilk 2 sırada yer alan takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kritik maçı kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan Portakallar, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı 3 puan almanın hesaplarını yapan Polonya ise iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Öte yandan, "Polonya-Hollanda maçı canlı izle" konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Polonya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 14:25
Polonya-Hollanda maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya-Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda nefesler tutuldu, gözler Polonya ile Hollanda arasında oynanacak dev karşılaşmaya çevrildi. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadele, hem puan tablosunun şekillenmesi hem de liderlik yarışının seyri açısından büyük önem taşıyor. Portakallar, grup liderliğini sağlamlaştırmak için sahaya çıkarken, zorlu deplasmanda hata yapmadan yollarına devam etmeyi hedefliyor. İç saha avantajını arkasına alacak olan Polonya ise güçlü rakibine karşı skor üretmenin ve 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Peki, Polonya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya-Hollanda maçı

POLONYA-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Polonya-Hollanda maçı 14 Kasım Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.

Polonya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta

POLONYA-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanacak Polonya-Hollanda maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Polonya-Hollanda maçı hangi kanalda

POLONYA-HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Polonya: Dragowski; Wisniewski, Kedziora, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Szymanski, Lewandowski, Kaminski

Hollanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong; Malen, Kluivert, Gakpo; Memphis

Polonya-Hollanda maçı nasıl, nereden izlenir

POLONYA İLE HOLLANDA ARASINDA 18. KARŞILAŞMA

Tarihleri boyunca 17 defa karşı karşıya gelen Polonya ile Hollanda, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 18. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı Polonya kazanırken, 9 mücadeleyi de Hollanda üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

A Milli Takım'da sakatlık şoku!
