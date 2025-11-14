Hırvatistan Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Mücadelede konuk ekip 16. dakikada Geza David Turi ile öne geçse de Hırvatistan 23'te Josko Gvardiol, 57'de Petar Musa ve 70'te Nikola Vlasic'in golleriyle karşılaşmayı çevirmeyi başardı.

Bu sonuçla Hırvatistan puanını 19'a yükseltti ve Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. Faroe Adaları ise 12 puanla üçüncü sırada kaldı.

Hırvatistan'da Fenerbahçe'nin Girona'da kiralık oynayan kalecisi Dominik Livakovic, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika kaleyi korudu.

Hırvatistan, bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Karadağ ile mücadele edecek.