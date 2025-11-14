CANLI SKOR ANA SAYFA
Hırvatistan Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hırvatistan Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nda Hırvatistan, Faroe Adaları'nı 3-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 00:38 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 00:41
Hırvatistan Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Mücadelede konuk ekip 16. dakikada Geza David Turi ile öne geçse de Hırvatistan 23'te Josko Gvardiol, 57'de Petar Musa ve 70'te Nikola Vlasic'in golleriyle karşılaşmayı çevirmeyi başardı.

Bu sonuçla Hırvatistan puanını 19'a yükseltti ve Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. Faroe Adaları ise 12 puanla üçüncü sırada kaldı.

Hırvatistan'da Fenerbahçe'nin Girona'da kiralık oynayan kalecisi Dominik Livakovic, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika kaleyi korudu.

Hırvatistan, bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Karadağ ile mücadele edecek.

