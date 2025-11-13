CANLI SKOR ANA SAYFA
Lemina'lı Gabon 'Tamam', Osimhen ve Ndidi'li Nijerya 'Devam' dedi: İşte maçın özeti

Lemina'lı Gabon 'Tamam', Osimhen ve Ndidi'li Nijerya 'Devam' dedi: İşte maçın özeti

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play Off Yarı Final maçında Nijerya ve Gabon karşı karşıya geldi. Galatsaraylı futbolcular Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın da ülkeleri adına gol attıkları mücadeleyi Osimhen'li Nijerya 4-1 kazandı ve finale yükseldi. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 22:26
Lemina'lı Gabon 'Tamam', Osimhen ve Ndidi'li Nijerya 'Devam' dedi: İşte maçın özeti

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play Off Yarı Final maçında Gabon'u 4-1 mağlup etti.

OSIMHEN'DEN 2, LEMINA'DAN 1 GOL

Nijerya'nın 78. dakikada Akor Adams ile 1-0 öne geçmesinin ardından 89'da Gabon adına Mario Lemina skoru eşitledi ve normal süre 1-1'lik skorla sonuçlandı. Uzatma dakikalarında Nijerya, 97. dakikada Chidera Ejuke ve 102 ile 110. dakikalarda Victor Osimhen'in golleriyle maçı 4-1 kazanarak finale yükseldi.

NDIDI'DEN 1 ASİST

Öte yandan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de Nijerya'nın 97. dakikada Chidera Ejuke ile attığı golün asistini yaptı.

Nijerya'da Victor Osimhen ilk 11'de çıktığı karşılaşmada 117 dakika sahada kaldı. Wilfred Ndidi ise mücadeleyi tamamladı; Gabon'da ise Mario Lemina, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 120 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Nijerya, adını final maçına yazdırdı. Nijerya finalde Kamerun - Kongo karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak. Kazanan takım Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.

