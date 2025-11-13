Fransa-Ukrayna maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa-Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Liderlik koltuğunda oturan Fransa, sahasında Ukrayna'yı konuk edecek. Didier Deschamps yönetiminde namağlup bir performans sergileyen mavi-beyazlılar, 10 puanla zirvede yer alıyor ve bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderliğini perçinlemek istiyor. 7 puanla 2. sırada bulunan Ukrayna, zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak Fransa'yı yakalamanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fransa-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FRANSA-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Fransa-Ukrayna maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

FRANSA-UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak Fransa-Ukrayna maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA-UKRAYNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fransa: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Kone, Kante; Barcola, Olise, Mbappe; Mateta

Ukrayna: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Malinovskyi; Yaremchuk, Ocheretko, Voloshyn; Vanat