Fransa-Ukrayna maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa-Ukrayna maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 5. haftasında Fransa ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Namağlup 10 puanla 1. sırada yer alan Didier Deschamps'ın öğrencileri, kritik maçı kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyete imza atmanın yollarını arayacak Ukrayna ise 7 puanla 2. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Fransa-Ukrayna maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Fransa-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 09:39
Fransa-Ukrayna maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa-Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Liderlik koltuğunda oturan Fransa, sahasında Ukrayna'yı konuk edecek. Didier Deschamps yönetiminde namağlup bir performans sergileyen mavi-beyazlılar, 10 puanla zirvede yer alıyor ve bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderliğini perçinlemek istiyor. 7 puanla 2. sırada bulunan Ukrayna, zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak Fransa'yı yakalamanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fransa-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FRANSA-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Fransa-Ukrayna maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

FRANSA-UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak Fransa-Ukrayna maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA-UKRAYNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fransa: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Kone, Kante; Barcola, Olise, Mbappe; Mateta

Ukrayna: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Malinovskyi; Yaremchuk, Ocheretko, Voloshyn; Vanat

