CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. maçında İspanya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Konya'da oynanan maçı 6-0 kaybederek beklenmedik bir yara alan A Milli Takım, bu kez hata yapmak istemiyor. Son grup maçında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Futbolseverler ise "İspanya-Türkiye maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 11:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun son haftasında heyecan doruğa çıkıyor. Türkiye, dev bir randevu için İspanya deplasmanına konuk oluyor. Konya'da oynanan ilk karşılaşmada alınan 6-0'lık ağır mağlubiyeti unutturmak isteyen A Milli Futbol Takımı, bu kez sahada bambaşka bir hikaye yazma peşinde.Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, gruptaki son sınavında puan ya da puanlar alarak hem moral bulmak hem de elemeleri iyi bir şekilde tamamlamak istiyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. haftasında oynanacak İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak İspanya-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA MİLLİ TAKIM KADROSU

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacağı İspanya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen aday kadroda 26 futbolcu yer aldı. İşte, İspanya Milli Takım kadrosu:

Kaleci: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC), Álex Remiro (Real Sociedad de Fútbol)

Defans: Aymeric Laporte (Athletic Club), Dani Vivian (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen), Marcos Llorente (Club Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea FC), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid CF), Pedro Porro (Tottenham Hotspur FC)

Orta Saha: Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Martín Zubimendi (Arsenal FC), Mikel Merino (Arsenal FC), Aleix García (Bayer 04 Leverkusen), Pablo Barrios (Club Atlético de Madrid), Alex Baena (Club Atlético de Madrid), Pablo Fornals (Real Betis Balompié)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad de Fútbol), Yéremy Pino (Villarreal CF), Dani Olmo (FC Barcelona), Fermín López (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Samu Aghehowa (FC Porto), Borja Iglesias (Real Club Celta)

ASpor CANLI YAYIN

Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı"
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Levent Tüzemen'den Kocaelispor - Galatasaray maçı sonrası sert sözler: "Icardi fantezisi tokat oldu..."
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı!
Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saran 10 Kasım için törende konuştu! Saran 10 Kasım için törende konuştu! 12:17
Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı! Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı! 12:13
Adalı'dan 10 Kasım mesajı! Adalı'dan 10 Kasım mesajı! 12:09
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! 11:56
Alperen yine "double-double" yaptı! Alperen yine "double-double" yaptı! 11:37
İspanya-Türkiye maçı ne zaman? İspanya-Türkiye maçı ne zaman? 11:36
Daha Eski
Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... 11:30
Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! 11:06
Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? 10:16
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" 10:16
Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! 09:50
Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! 09:37