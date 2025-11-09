CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol FIFA'dan Fas'ta kritik toplantı!

FIFA'dan Fas'ta kritik toplantı!

FIFA yetkilileri, oyuncuların refahı ve iş yükü konularını görüşmek üzere Fas'ta bir araya geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 01:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIFA'dan Fas'ta kritik toplantı!

Fas'ın başkenti Rabat'ta "FIFA Profesyonel Oyuncular Danışma Forumu" başlığa altında yapılan toplantıda FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ve diğer FIFA yetkilileri, dünyanın dört bir yanındaki oyuncu sendikalarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Futbolcu refahı ve genel çalışma koşullarına odaklanan forumda, profesyonel oyuncular için 2026-2029 dönemi için 20 milyon dolar yatırım ayrılarak bir fon kurulacağı belirtildi.

FIFA Profesyonel Oyuncular Fonu'nun amacı, "Kulüplerinin yaşadığı mali zorluklar nedeniyle ödenmemiş maaşlarını tahsil edemeyen oyunculara finansal destek sağlamak ayrıca yapılacak ilgili düzenlemeler, FIFA tarafından oyuncu sendikalarıyla istişare edilerek zamanı geldiğinde belirlenecektir." şeklinde açıklandı.

Ayrıca temmuz ayında sendikalarla işbirliği yapılarak alınan kararlar arasında yer alan, "Maçlar arasında en az 72 saat dinlenme", "Sezonlar arasında en az 21 günlük dinlenme süresi" ve "Haftada bir gün zorunlu dinlenme" kurallarının ise desteklendiği vurgulandı.

Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat!
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık...
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin 23:52
Brezilya Grand Prix'inde kazanan Norris! Brezilya Grand Prix'inde kazanan Norris! 23:25
F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! 23:16
İsmail Yüksek'ten o soruya dikkat çeken yanıt! İsmail Yüksek'ten o soruya dikkat çeken yanıt! 23:12
Beşiktaş evinde A. Efes'i yendi! Beşiktaş evinde A. Efes'i yendi! 22:54
"Amacımız şampiyonluk!" "Amacımız şampiyonluk!" 22:40
Daha Eski
Kerem Aktürkoğlu'dan G.Saray sözleri! Kerem Aktürkoğlu'dan G.Saray sözleri! 22:36
Tedesco: Kusursuz değil ama... Tedesco: Kusursuz değil ama... 22:28
Dorgeles Nene: Armamızı öptüm çünkü... Dorgeles Nene: Armamızı öptüm çünkü... 22:21
Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! 21:59
F.Bahçe'de yıldız isim cezalı duruma düştü F.Bahçe'de yıldız isim cezalı duruma düştü 21:49
Dev maçta kazanan Manchester City! Dev maçta kazanan Manchester City! 21:45