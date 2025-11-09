Bahis skandalında yeni perde! Futbolcuların sevk tarihleri belli oldu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Futbolda sarsıcı bahis skandalı büyüyerek devam ediyor. Hakemlerin ve kulüp yöneticilerinin ardından, şimdi sıra futbolculara geldi. Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

3700 FUTBOLCU DOSYADA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "bahis hesapları ve müsabaka sonucunu etkileme" suçlamalarına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

17 hakem, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa eski başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın gözaltına alınmasıyla genişleyen dosya, şimdi futbolculara uzanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, 3700 futbolcunun isminin yer aldığı dosya hafta başında Türkiye Futbol Federasyonu'na (Riva) ulaşacak. Sevk işlemlerinin ise cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Dosyada 4 büyük kulüpten futbolcu olup olmadığı henüz netleşmezken ağırlıklı olarak alt liglerde (TFF 1., 2. ve 3. Lig) forma giyen oyuncuların bulunduğu ifade edildi.

ZORBAY KÜÇÜK DOSYASINDA SON DÜZLÜK

Soruşturma kapsamında adı geçen FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün dosyasında da sona gelindi. Küçük, bahis oynamadığını ve hesabın kendisine ait olmadığını savunmuştu.

TFF'nin yaptığı incelemede, Küçük'ün TC kimlik numarasıyla 20'şer liradan iki kupon oynandığı, ancak hesaba bağlı telefon ve banka bilgilerinin kendisine ait olmadığı ortaya çıktı.

Savcılığın kısa süre içinde Küçük hakkında açıklama yapması, ardından da TFF'nin nihai kararını vermesi bekleniyor. Eğer ceza verilmezse, Zorbay Küçük yeniden maç yönetmeye başlayacak.