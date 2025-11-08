Bahis depreminde 21 gözaltı

Türk futbolunda "BAHİS SKANDALI" artarak büyüyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun düğmeye bastığı bahis skandalında PFDK geçen hafta, bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen 152 hakemden 149'una, 8 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası vermişti. TFF, üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin ise devam edeceğini duyurmuştu. Bu skandalın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, 1 Süper Lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Yürütülen soruşturmada, bahis hesapları bulunduğu ve bahis oynadıkları öne sürülen 17 hakem, "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamalarıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Başkanı Murat Özkaya ile yine Süper Lig'den Kasımpaşa'nın eski dernek başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın da olduğu duyuruldu. Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve aranan Kasımpaşa'nın eski başkanı Turgay Ciner hakkında da "Hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verildi.

MEHMET FATİH SARAÇ SERBEST

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen Kasımpaşa eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç, ifadesinin ardından serbest kaldı. İş ve medya dünyasında uzun yıllardır önemli görevlerde bulunan Mehmet Fatih Saraç, iddiaları reddederken, savcılığın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

21 KİŞİDEN İKİSİ YURT DIŞINDA

Gözaltı kararı verilen 21 kişiden 2 kişinin yurtdışında olduğu, 1 kişinin de adresinde bulunamadığı tespit edildiği, geri kalan 18 kişinin sabah saatlerinde gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında başsavcılık koordinesinde teknik ve fiziki takip yapıldı

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşa eski dernek başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın da olduğu 18 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapıldı.

HACIOSMANOĞLU'DAN İHBAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada,

6222 KANUNUNDAN ŞİKE İDDİASI

Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve karşılaşma sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem (A.K.K. - A.T. - B.K. - B.T. - B.E.A. - C.B. - E.A. -M.Y. -M.Ö. - N.O. - N.K. - S.E.T. - Ş.B. - U.T. - U.K. - Y.Y - Y.Ş.) hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından."

TFF VE SAVCILIK SORGUSU FARKLI

Soruşturmaya konu ülkemiz futbol liglerindeki futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı gözönüne alındığında, süren bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, iddia olunan eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen idari soruşturma delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, res'en yapılan değerledirmeler sonucu tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir.

SONUCU ETKİLEME

Futbol liglerinde maçın sonucunu etkilemeye yönelik eylem değerlendirmesi ile Süper Lig'deki 1 takımın başkanı (M.Ö.), 1 takımın eski sahibi (T.C.) ile eski dernek başkanı (M.F.S) hakkında 6222'den "maç sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

Manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen U.E isimli kişi hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiasından, 21 kişi hakkında arama-elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmıştır.

SORUŞTURMALAR KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK

"Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken maçlar dikkate alındığında; öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen yapılacak araştırmalar ışığında ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, kamuoyununu bilgisine duyurulur."

TFF'NİN VERDİĞİ CEZALAR

Bahis oynadığı iddia edilen hakemler hakkında PFDK, geçen hafta, disipline sevk edilen 152 hakemden 149'una, 8 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verdi. Üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin ise devam edeceğini duyurdu. Küçük, bahis oynamadığını ve kimlik bilgilerinin çalınarak adına bahis hesabı açıldığını savunarak suç duyurusu yapmıştı.

EMİN ÖZKURT: ŞİKEYE DÖNDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama ve beraberinde gelen gözaltılarla süreç gerçek ve ciddi zemine basmaya başladı. Bahis oynayanların akıllarından geçen maç sonuçlarının oynadıkları bahisle paralel hale gelmesini sağlamaktır. Bunun için hakemlere, futbolculara, yöneticilere ve menajerlere ihtiyaç duyulur. Başsavcılık bu ekosistemi ortaya çıkarmak için harekete geçti."

SPOR HUKUKÇULARI NE DİYOR?

ANIL DİNÇER: KÜME DÜŞÜRME VE SEZON İPTALİ

"Burada hakemler hakkında TFF'nin ne yapacağı merak konusu. Savcılık tarafından bir gözaltı kararı verildiyse TFF de bu belge ve bilgileri talep edip, sevk oluşturur. Bu kişiler hakkında tedbir kararıyla sevk kararı verilip, maç yönetmelerinin önüne geçilir. Bence önümüzdeki 1-2 gün içinde bu durum da gerçekleştirilir."

HAPİS CEZASI

"Bu kişiler hakkında adli yönden de şöyle bir problem var; 6222 sayılı kanunun 11. maddesine göre şike ve teşvik primi... 1 yıldan 3 yıla kadar hapis deniyor. Ancak bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek için işlenmesi halinde de verilecek ceza yarı oranında artırılır diyor maddede. 1 buçuk ile 4,5 yıl hapse kadar yükselebilir."

KÜME DÜŞÜRME CEZASI

"Kulüp yöneticileri ve başkanları da var... "Müsabaka sonucunu etkileme" maddesinde "Bu eylemi gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir." diyor. Ancak "İhlalin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir." deniyor.

SEZON İPTAL EDİLEBİLİR

"Bu kişilerin maçın sonucunu etkilediği ortaya çıkarsa o maçların incelenmesi, ligin adalet mekanizmasının etkilenip etkilenmediği, küme düşme ve şampiyonluk yarışının değişip değişmediği, bir üst lige yükselme mücadelesinde bir değişiklik olup olmadığı değerlendirilmeli. Ciddi etkilendiyse bu sezonun da iptali gündeme gelebilir."

BAŞSAVCILIK, BAHİSTEN ŞİKEYE DÖNDÜRDÜ

"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başlattığı süreç sadece hakemlerin bahis oynamasını kapsıyordu. Gözaltılarla birlikte konu artık maç sonucu etkileme ve şike suçuna yöneliktir. Bu ciddi bir suçtur. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 21 güne kadar da adli para cezası gerektirir. Başsavcılık bunu bahis soruşturmasından çıkarmış ve şike soruşturmasına yönlendirmiş ve o zemine oturtmuş diyebiliriz."

MAÇLARIN OYNANMASINA ETKİ ETMEZ

"Hakem kaldı mı sorusu nasıl akıllara geldiyse futbolculara gözaltı olduğunda sahaya çıkacak futbolcu kalacak mı sorusu da akıllara gelecek. Maçların oynanmasına etki edecek bir durum şu aşamada yok."