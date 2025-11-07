CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Inter fırtınası

Inter fırtınası

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Simone İnzaghi'yle 2023'te Manchester City'ye 2025'te de Paris Saint-Germain'e finalde kaybeden İtalyan ekibi, 49 yaşındaki teknik adamla sezon başında yollarını ayırmıştı. İnzaghi'nin yerine göreve getirilen Cristian Chivu da selefinin izinden gidiyor. Bu sezona deplasmandaki Ajax galibiyetiyle başlayan İnter, ardından Slavia Prag'ı 3-0, US Gilloise'yı da 4-0 mağlup etmişti. İnter, dördüncü maçını da kazanmayı başardı.

Inter fırtınası

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Simone İnzaghi'yle 2023'te Manchester City'ye 2025'te de Paris Saint-Germain'e finalde kaybeden İtalyan ekibi, 49 yaşındaki teknik adamla sezon başında yollarını ayırmıştı. İnzaghi'nin yerine göreve getirilen Cristian Chivu da selefinin izinden gidiyor. Bu sezona deplasmandaki Ajax galibiyetiyle başlayan İnter, ardından Slavia Prag'ı 3-0, US Gilloise'yı da 4-0 mağlup etmişti. İnter, dördüncü maçını da kazanmayı başardı.

RAKİP ATLETICO

Çarşamba akşamı Kazak ekibi Almaty'yı evinde konuk eden mavi-siyahlılar, Laurato Martinez ve Augusto'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti ve 4'te 4 yaparak puanını 12'ye çıkardı. İnter, bu sonuçla lider Bayern Münih ve takipçisi Arsenal'le birlikte zirvenin ortağı oldu. 12 puan toplayan üç takımdan biri olan Milano temsilcisi, 26 Kasım'da İspanyol devi Atletico Madrid'e konuk olacak. Ardından ise Liverpool, Arsenal ve Dortmund maçlarıyla lig aşamasını tamamlayacak.

