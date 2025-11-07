Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım, 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Bulgaristan'ın 25 kişilik aday kadrosu da belli oldu.

Teknik Direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen FC), Alex Bozhev (SK Slavia Prague), Dimitar Evtimov (FC Botev Vratsa)

Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (CF Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (PFC Levski Sofia), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp FC), Anton Nedyalkov (PFC Ludogorets 1945), Martin Georgiev (PFC Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (SC Heerenveen)

Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv FC), Kristian Stoyanov (PFC Slavia Sofia), Stanislav Shopov (NK Osijek), Ivaylo Chochev (PFC Ludogorets 1945), Ivan Yordanov (PFC Ludogorets 1945)

Forvet: Marin Petkov (PFC Levski Sofia), Radoslav Kirilov (PFC Levski Sofia), Georgi Rusev (CSKA 1948), Zdravko Dimitrov (Bodrum FK), Kiril Despodov (PAOK FC), Martin Minchev (KS Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)