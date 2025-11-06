Ajax’ta Galatasaray yenilgisi sonrası kriz! Taraftarlardan Heitinga’ya sert tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında sahasında ağır bir yenilgi alan Ajax'ta ortalık karıştı. Hollanda temsilcisi, Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak lig aşamasında dörtte sıfır çekince camia adeta çalkalandı.
TARAFTARLARDAN HEITINGA'YA İSYAN
Ajax'ın köklü taraftar gruplarından AFCA, alınan kötü sonuçlar ve oynanan etkisiz futbol nedeniyle teknik direktör John Heitinga'ya sert tepki gösterdi. AFCA, Galatasaray yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada Heitinga'yı istifaya çağırarak takımın başına daha tecrübeli bir ismin getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu artık sürdürülebilir değil. Sportif performanstaki düşüşe hemen son verilmeli. Ajax'ın ruhunu geri istiyoruz."
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında istifa sorularına yanıt veren Heitinga ise geri adım atmadı. Hollandalı teknik adam, "Hayır, istifa etmeyeceğim. Bu takımı yeniden ayağa kaldıracağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.
AJAX DİBE VURDU
Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde puan alamayan iki takımdan biri konumuna düştü. Hollanda basını da takımın tarihinin en kötü Avrupa performanslarından birini sergilediğini vurgularken kulüp içinde yakın zamanda teknik direktör değişikliğine gidilebileceği iddia ediliyor.