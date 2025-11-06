CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Ajax’ta Galatasaray yenilgisi sonrası kriz! Taraftarlardan Heitinga’ya sert tepki

Ajax’ta Galatasaray yenilgisi sonrası kriz! Taraftarlardan Heitinga’ya sert tepki

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Ajax'ta sular durulmuyor. Hollanda devinin taraftar grubu AFCA, teknik direktör John Heitinga'nın görevden alınması için sert bir bildiri yayımladı. Heitinga ise istifa çağrılarına net yanıt verdi. İşte detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 10:44 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 11:53
Ajax’ta Galatasaray yenilgisi sonrası kriz! Taraftarlardan Heitinga’ya sert tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında sahasında ağır bir yenilgi alan Ajax'ta ortalık karıştı. Hollanda temsilcisi, Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak lig aşamasında dörtte sıfır çekince camia adeta çalkalandı.

Ajax’ta Galatasaray yenilgisi sonrası kriz! Taraftarlardan Heitinga’ya sert tepki

TARAFTARLARDAN HEITINGA'YA İSYAN

Ajax'ın köklü taraftar gruplarından AFCA, alınan kötü sonuçlar ve oynanan etkisiz futbol nedeniyle teknik direktör John Heitinga'ya sert tepki gösterdi. AFCA, Galatasaray yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada Heitinga'yı istifaya çağırarak takımın başına daha tecrübeli bir ismin getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ajax’ta Galatasaray yenilgisi sonrası kriz! Taraftarlardan Heitinga’ya sert tepki

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu artık sürdürülebilir değil. Sportif performanstaki düşüşe hemen son verilmeli. Ajax'ın ruhunu geri istiyoruz."

Ajax’ta Galatasaray yenilgisi sonrası kriz! Taraftarlardan Heitinga’ya sert tepki

HEITINGA: "İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında istifa sorularına yanıt veren Heitinga ise geri adım atmadı. Hollandalı teknik adam, "Hayır, istifa etmeyeceğim. Bu takımı yeniden ayağa kaldıracağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ajax’ta Galatasaray yenilgisi sonrası kriz! Taraftarlardan Heitinga’ya sert tepki

AJAX DİBE VURDU

Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde puan alamayan iki takımdan biri konumuna düştü. Hollanda basını da takımın tarihinin en kötü Avrupa performanslarından birini sergilediğini vurgularken kulüp içinde yakın zamanda teknik direktör değişikliğine gidilebileceği iddia ediliyor.

