Ajax’ta Galatasaray yenilgisi sonrası kriz! Taraftarlardan Heitinga’ya sert tepki

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında sahasında ağır bir yenilgi alan Ajax'ta ortalık karıştı. Hollanda temsilcisi, Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak lig aşamasında dörtte sıfır çekince camia adeta çalkalandı.