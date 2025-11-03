CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Sırbistan Süper Ligi'ndeki maçta kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti

Sırbistan Süper Ligi'ndeki maçta kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 00:12 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 00:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sırbistan Süper Ligi'ndeki maçta kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti

Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamın Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hakem, 41. dakikada durdurduğu müsabakayı erteleme kararı aldı. Hakemin oyunculara kötü haberi verdiği anlar ise futbolseverlerin yüreklerini burktu.

İŞTE O ANLAR

Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim
Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu...
DİĞER
Galatasaray'ın yıldızı Ajax maçında 11'e dönüyor! Okan Buruk kararını verdi...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi!
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçta kalp krizi geçirdi! Acı haber geldi Maçta kalp krizi geçirdi! Acı haber geldi 00:12
Fırtına’da Alanyaspor hazırlıkları Fırtına’da Alanyaspor hazırlıkları 00:07
Erokspor averajla zirvede! Erokspor averajla zirvede! 23:32
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! 22:52
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 21:06
Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! 20:11
Daha Eski
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim 19:17
Iğdır'da puanlar paylaşıldı! Iğdır'da puanlar paylaşıldı! 19:13
Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! 14:29
UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! 14:32
F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı 14:51
UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! 15:04