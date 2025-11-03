Sırbistan Süper Ligi'ndeki maçta kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti

Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamın Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.
Hakem, 41. dakikada durdurduğu müsabakayı erteleme kararı aldı. Hakemin oyunculara kötü haberi verdiği anlar ise futbolseverlerin yüreklerini burktu.
İŞTE O ANLAR
Sırbistan'da FK Radnički 1923 teknik direktörü Mladen Žižović, Lučani'de Mladost ile Radnički 1923 arasında oynanan Sırbistan Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçirdi ve 45 yaşında hayatını kaybetti.Hakemin maçı keserek haberi verdiği an :( pic.twitter.com/PWoT98Ae01— kskrck (@Kskrck) November 3, 2025