Beşiktaş U17 Akademi Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti

Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yayınladığı taziye mesajında, "U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
