Beşiktaş U17 Akademi Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti

Beşiktaş U17 Akademi Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti

Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve U17 Akademi Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında yaşamını yitirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 13:22
Beşiktaş U17 Akademi Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti

Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yayınladığı taziye mesajında, "U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

