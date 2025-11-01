149 hakeme hak mahrumiyeti

Türk futboluna bomba gibi düşen bahis skandalında PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle Hukuk Kurulu tarafından sevki yapılan hakemlerin cezalarını TFF'nin resmi sitesinden duyurdu. Kamuoyunda ismi en çok bilinen Zorbay Küçük için incelemenin devam ettiği açıklandı. 149 hakeme 8-10-12 ay hak mahrumiyeti cezaları verildi. Üst klasman hakemlerinden Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay'ın da Zorbay Küçük gibi incelemenin devamına kararları verildi. Hakemlerin bazılarına üst sınırdan 1 yıl, bazılarına ise 8-10 ay gibi üst sınıra yakın cezalar verildi.
90 GÜNÜ GEÇERSE LİSANS İPTALİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kestiği tarihi cezalar sonrasında bahis skandalına adı karışan 149 hakemin kariyerleri talimata göre, hak mahrumiyeti cezaları 90 günden fazla olduğu için Tahkim Kurulu'nun da cezaları onaylaması halinde sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Talimatı Madde 40/b'ye göre, "Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir" maddesiyle hakemlikleri bitecek.
BAHİS DOSYASINDA CEZA ALAN HAKEMLER
ÜST KLASMAN
Egemen Artun 10 AY
Mehmet Ali Özer 8 AY
Melih Kurt İNCELEMENİN DEVAMINA
M.Selim Özbek 8 AY
Seyfettin Alper Yılmaz 8 AY
Yunus Dursun 10 AY
Zorbay Küçük İNCELEMENİN DEVAMINA
ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEMLER
Ahmet Türkeş 8 AY
Azem Zorlu 10 AY
Baykal Tuna 8 AY
Eren Öksüzler 8 AY
Eyup Özer 10 AY
Faruk Yağlı 10 AY
Göktuğ Hazar Erel 12 AY
Hasan Erdoğan 8 AY
Mehmet Akıncık 8 AY
Mehmet S.Akpınar 10 AY
Rıdvan Çevik 10 AY
Rüştü M.Orcan 10 AY
Selami Dursun 8 AY
Serdar Soydan 12 AY
Şenol Bektaş12 AY
KLASMAN HAKEMLERİ
Abdullah M.Yoldaş 10 AY
Abdulsamet Şenoğlu8 AY
Abdülselam Koçak 12 AY
Ali Bilen 10 AY
Ali Emir Yolcu 10 AY
Alirıza Altunbakır 12 AY
Bedirhan Efeakdoğan 8 AY
Berat Osmancıklı 8 AY
Berk Sipahi 12 AY
Berkan Çetin 10 AY
Burak Doğru 10 AY
Ceyhun Elmas 12 AY
Eren Gökmen 8 AY
Göktan Demeli 8 AY
Hakan Yurtseven 8 AY
Halim Kolancı 8 AY
Hikmet A.Han Tiryaki 10 AY
M.Alperen Güçyetmez 8 AY
Mehmet Can Koç 10 AY
Mertcan Erölmez 10 AY
Mertcan Tubay İNCELEMENİN DEVAMINA
Miraç Yıldırım 12 AY
Muammer Sarıdağ 12 AY
Muhammed B.Tufan 8 AY
M.Mehmetcan Söylemez 8 AY
Muhammed S.Demirel 8 AY
Nevzat Okat 10 AY
Nurullah Kırbaş 10 AY
Osman Can Açıklar 8 AY
Ömer Şivka 8 AY
Sait Tuzcu 8 AY
Süleyman Soyutürk 8 AY
Tayfun Güz 8 AY
Turhan Beyke 10 AY
Umut Yalçınkaya 8 AY
Yunus Emre Çiftçi 8 AY KLASMAN YARDIMCI HAKEMLERİ
Abdullah Yakçınkaya 8 AY
Adem Mazlum 10 AY
Ahmet Emre Demirci 10 AY
Ahmet Kıvanç Kader 10 AY
Ahmet Tolga Tomar 8 AY
Ali Mert Beyde 8 AY
Arif Taşkın 12 AY
Atahan Kandır 8 AY
Atakan Yüzlü 10 AY
Aykut Yılmaz 12 AY
Baran Karaman 10 AY
Baran Can Durmuş 8 AY l Batuhan Topçu 10 AY
Berk Tezcan 10 AY
Buğra Doğhan 8 AY
Burak Yanardağ 8 AY
Cem Harman 10 AY
Cihad Buyurgan 12 AY
Cihan Ahmet Göre 10 AY
Cihat Sevi 10 AY
Coşkun Yalçın 8 AY
Çağrı Ateş 8 AY
Emre Kaya 12 AY
Eray Görgün 8 AY
Erdoğan Sertan Akman 8 AY
Erkan Arslan 12 AY
Fatih Yüzbaşı 10 AY
Fatih Tizci 12 AY
Furkan Yıldız 8 AY
Furkan Çıraklar 12 AY
Furkan Kocayıldız 8 AY
Furkan Genç 10 AY
Furkan Şekerci 12 AY
Hakan Tunç 12 AY
Hakan Erkan 8 AY
Hakan Şahin 10 AY
Hakan Can Yılmaz 8 AY
Hüseyin Sağlık 8 AY
İbrahim Bayram 8 AY
İbrahim Alaka 10 AY
İbrahim Zengin 10 AY
İlyas Samet Yelen 8 AY
Kerem Yıldız 8 AY
Mehmet Ali Yılmaz 12 AY
Melih Eser 8 AY
Melih Sayın 8 AY
Merdani M.Çölgeçen 10 AY
Mert Öztürk 10 AY
Mert Baykal 8 AY
Mert Şahin 10 AY
Mertcan Tezcan 10 AY
Metin Yalçın 12 AY
Muhammet C.Algül 12 AY
Muhammet M.Delimazı 8 AY
Mustafa Özel 12 AY
Mustafa Sert 10 AY
Mustafa Boylu 8 AY
Mustafa B.Sorgunlu 8 AY
Mustafa Soner Yüce 8 AY
Mücahit Değermenci 10 AY
Necmi Akıncı 12 AY
Nuri Miski 8 AY
Nurullah Bayram 10 AY
Ogün Keleş 8 AY
Oğuzhan Anıl 10 AY
Okan Taşköprü 10 AY
Onur Han 12 AY
Onur Tomak 10 AY
Onur Akıncı 8 AY
Osman Arslan 8 AY
Ömer Mutlu 10 AY
Ömer İnci 12 AY
Ömer F.Büyükeken 10 AY
Ömer Faruk Topcu 12 AY
Önder Demir 8 AY
Recep Güneş 10 AY
Recep Tayyip Keleş 12 AY
Sabri Emre Tekin 12 AY
Sadık Eren Ulusoy 12 AY
Selçuk Gökgöz 12 AY
Semih Kurtuluş 8 AY
Süleyman Oral 10 AY
Taha Berke El 10 AY
Tolga Düyüncü 8 AY
Ufuk Tatlıcan 12 AY
Ufuk Çelebi 12 AY
Ufuk Osman Solmaz 8 AY
Ulaş Kaçmaz 8 AY
Umut Kaptan 12 AY
Umut İkisivri 8 AY
Yakup Yapıcı 12 AY
Yasin Şen 12 AY
Yasin Emre Ceylan 8 AY
'EYLEMLERİNİN YOĞUNLUĞUNA GÖRE' İBARESİ DİKKAT ÇEKTİ
Hakemlerin bahis skandalı sonrasında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) karar açıklamasında dikkat çeken ifadeler yer aldı. 149 hakeme kesilen 8, 10 ve 12 aylık hak mahrumiyeti cezasında gerekçe olarak, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğunun dikkate alınarak hak mahrumiyeti cezalarının verildiği vurgulandı.
LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK
MHK Talimatı'nda madde 40'a göre; toplamda 90 günden fazla ceza alan hakemin lisansı iptal edilir.
A) Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir.
B) Herhangi bir nedenden dolayı Disiplin Kurulları tarafından bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir.
C) AH, İH, İG, İM, İPFH, PFG, İFH ve FG'ler ile ilgili olarak yargılama yetkisi Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndadır. Bunun dışındaki klasmanlar ile ilgili olarak yargılama yetkisi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na aittir.
FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 57. MADDE NE DİYOR?
TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın bahis ile ilgili 57'nci maddesine göre; hakemlerin, futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasak. Bu maddenin ikinci fıkrasına göre, bahis oynayan hakemler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ile cezalandırılıyor.