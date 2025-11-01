149 hakeme hak mahrumiyeti

Türk futboluna bomba gibi düşen bahis skandalında PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle Hukuk Kurulu tarafından sevki yapılan hakemlerin cezalarını TFF'nin resmi sitesinden duyurdu. Kamuoyunda ismi en çok bilinen Zorbay Küçük için incelemenin devam ettiği açıklandı. 149 hakeme 8-10-12 ay hak mahrumiyeti cezaları verildi. Üst klasman hakemlerinden Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay'ın da Zorbay Küçük gibi incelemenin devamına kararları verildi. Hakemlerin bazılarına üst sınırdan 1 yıl, bazılarına ise 8-10 ay gibi üst sınıra yakın cezalar verildi.

90 GÜNÜ GEÇERSE LİSANS İPTALİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kestiği tarihi cezalar sonrasında bahis skandalına adı karışan 149 hakemin kariyerleri talimata göre, hak mahrumiyeti cezaları 90 günden fazla olduğu için Tahkim Kurulu'nun da cezaları onaylaması halinde sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Talimatı Madde 40/b'ye göre, "Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir" maddesiyle hakemlikleri bitecek.

BAHİS DOSYASINDA CEZA ALAN HAKEMLER

ÜST KLASMAN

Egemen Artun 10 AY

Mehmet Ali Özer 8 AY

Melih Kurt İNCELEMENİN DEVAMINA

M.Selim Özbek 8 AY

Seyfettin Alper Yılmaz 8 AY

Yunus Dursun 10 AY

Zorbay Küçük İNCELEMENİN DEVAMINA

ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEMLER

Ahmet Türkeş 8 AY

Azem Zorlu 10 AY

Baykal Tuna 8 AY

Eren Öksüzler 8 AY

Eyup Özer 10 AY

Faruk Yağlı 10 AY

Göktuğ Hazar Erel 12 AY

Hasan Erdoğan 8 AY

Mehmet Akıncık 8 AY

Mehmet S.Akpınar 10 AY

Rıdvan Çevik 10 AY

Rüştü M.Orcan 10 AY

Selami Dursun 8 AY

Serdar Soydan 12 AY

Şenol Bektaş12 AY

KLASMAN HAKEMLERİ

Abdullah M.Yoldaş 10 AY

Abdulsamet Şenoğlu8 AY

Abdülselam Koçak 12 AY

Ali Bilen 10 AY

Ali Emir Yolcu 10 AY

Alirıza Altunbakır 12 AY

Bedirhan Efeakdoğan 8 AY

Berat Osmancıklı 8 AY

Berk Sipahi 12 AY

Berkan Çetin 10 AY

Burak Doğru 10 AY

Ceyhun Elmas 12 AY

Eren Gökmen 8 AY

Göktan Demeli 8 AY

Hakan Yurtseven 8 AY

Halim Kolancı 8 AY

Hikmet A.Han Tiryaki 10 AY

M.Alperen Güçyetmez 8 AY

Mehmet Can Koç 10 AY

Mertcan Erölmez 10 AY

Mertcan Tubay İNCELEMENİN DEVAMINA

Miraç Yıldırım 12 AY

Muammer Sarıdağ 12 AY

Muhammed B.Tufan 8 AY

M.Mehmetcan Söylemez 8 AY

Muhammed S.Demirel 8 AY

Nevzat Okat 10 AY

Nurullah Kırbaş 10 AY

Osman Can Açıklar 8 AY

Ömer Şivka 8 AY

Sait Tuzcu 8 AY

Süleyman Soyutürk 8 AY

Tayfun Güz 8 AY

Turhan Beyke 10 AY

Umut Yalçınkaya 8 AY

Yunus Emre Çiftçi 8 AY KLASMAN YARDIMCI HAKEMLERİ

Abdullah Yakçınkaya 8 AY

Adem Mazlum 10 AY

Ahmet Emre Demirci 10 AY

Ahmet Kıvanç Kader 10 AY

Ahmet Tolga Tomar 8 AY

Ali Mert Beyde 8 AY

Arif Taşkın 12 AY

Atahan Kandır 8 AY

Atakan Yüzlü 10 AY

Aykut Yılmaz 12 AY

Baran Karaman 10 AY

Baran Can Durmuş 8 AY l Batuhan Topçu 10 AY

Berk Tezcan 10 AY

Buğra Doğhan 8 AY

Burak Yanardağ 8 AY

Cem Harman 10 AY

Cihad Buyurgan 12 AY

Cihan Ahmet Göre 10 AY

Cihat Sevi 10 AY

Coşkun Yalçın 8 AY

Çağrı Ateş 8 AY

Emre Kaya 12 AY

Eray Görgün 8 AY

Erdoğan Sertan Akman 8 AY

Erkan Arslan 12 AY

Fatih Yüzbaşı 10 AY

Fatih Tizci 12 AY

Furkan Yıldız 8 AY

Furkan Çıraklar 12 AY

Furkan Kocayıldız 8 AY

Furkan Genç 10 AY

Furkan Şekerci 12 AY

Hakan Tunç 12 AY

Hakan Erkan 8 AY

Hakan Şahin 10 AY

Hakan Can Yılmaz 8 AY

Hüseyin Sağlık 8 AY

İbrahim Bayram 8 AY

İbrahim Alaka 10 AY

İbrahim Zengin 10 AY

İlyas Samet Yelen 8 AY

Kerem Yıldız 8 AY

Mehmet Ali Yılmaz 12 AY

Melih Eser 8 AY

Melih Sayın 8 AY

Merdani M.Çölgeçen 10 AY

Mert Öztürk 10 AY

Mert Baykal 8 AY

Mert Şahin 10 AY

Mertcan Tezcan 10 AY

Metin Yalçın 12 AY

Muhammet C.Algül 12 AY

Muhammet M.Delimazı 8 AY

Mustafa Özel 12 AY

Mustafa Sert 10 AY

Mustafa Boylu 8 AY

Mustafa B.Sorgunlu 8 AY

Mustafa Soner Yüce 8 AY

Mücahit Değermenci 10 AY

Necmi Akıncı 12 AY

Nuri Miski 8 AY

Nurullah Bayram 10 AY

Ogün Keleş 8 AY

Oğuzhan Anıl 10 AY

Okan Taşköprü 10 AY

Onur Han 12 AY

Onur Tomak 10 AY

Onur Akıncı 8 AY

Osman Arslan 8 AY

Ömer Mutlu 10 AY

Ömer İnci 12 AY

Ömer F.Büyükeken 10 AY

Ömer Faruk Topcu 12 AY

Önder Demir 8 AY

Recep Güneş 10 AY

Recep Tayyip Keleş 12 AY

Sabri Emre Tekin 12 AY

Sadık Eren Ulusoy 12 AY

Selçuk Gökgöz 12 AY

Semih Kurtuluş 8 AY

Süleyman Oral 10 AY

Taha Berke El 10 AY

Tolga Düyüncü 8 AY

Ufuk Tatlıcan 12 AY

Ufuk Çelebi 12 AY

Ufuk Osman Solmaz 8 AY

Ulaş Kaçmaz 8 AY

Umut Kaptan 12 AY

Umut İkisivri 8 AY

Yakup Yapıcı 12 AY

Yasin Şen 12 AY

Yasin Emre Ceylan 8 AY

'EYLEMLERİNİN YOĞUNLUĞUNA GÖRE' İBARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Hakemlerin bahis skandalı sonrasında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) karar açıklamasında dikkat çeken ifadeler yer aldı. 149 hakeme kesilen 8, 10 ve 12 aylık hak mahrumiyeti cezasında gerekçe olarak, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğunun dikkate alınarak hak mahrumiyeti cezalarının verildiği vurgulandı.

LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK

MHK Talimatı'nda madde 40'a göre; toplamda 90 günden fazla ceza alan hakemin lisansı iptal edilir.

A) Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

B) Herhangi bir nedenden dolayı Disiplin Kurulları tarafından bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir.

C) AH, İH, İG, İM, İPFH, PFG, İFH ve FG'ler ile ilgili olarak yargılama yetkisi Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndadır. Bunun dışındaki klasmanlar ile ilgili olarak yargılama yetkisi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na aittir.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 57. MADDE NE DİYOR?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın bahis ile ilgili 57'nci maddesine göre; hakemlerin, futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasak. Bu maddenin ikinci fıkrasına göre, bahis oynayan hakemler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ile cezalandırılıyor.