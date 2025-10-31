Toni Kroos’tan milli yıldızımıza büyük övgü! “Mbappe’nin formunun nedeni Arda Güler”

Real Madrid'de parlamaya devam eden Arda Güler, bu kez takımın efsane ismi Toni Kroos'tan övgü aldı. Alman yıldız, Mbappé'nin müthiş performansında Arda Güler'in payı olduğunu söyledi. İşte Kroos'un açıklamaları…
Kroos, Kylian Mbappé'nin formunu yorumlarken Arda Güler'in etkisine özellikle vurgu yaptı: "Kylian Mbappé şu ana kadar harika bir sezon geçiriyor, buna şüphe yok. Ama bence bu aynı zamanda Arda Güler'den de kaynaklanıyor. Arda, ekstra sihirli dokunuşlara ve olağanüstü bir vizyona sahip. Mbappé'yi bulan, onu parlatan bir oyuncu."