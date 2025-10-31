CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Toni Kroos’tan milli yıldızımıza büyük övgü! “Mbappe’nin formunun nedeni Arda Güler”

Toni Kroos’tan milli yıldızımıza büyük övgü! “Mbappe’nin formunun nedeni Arda Güler

Real Madrid'de parlamaya devam eden Arda Güler, bu kez takımın efsane ismi Toni Kroos'tan övgü aldı. Alman yıldız, Mbappé'nin müthiş performansında Arda Güler'in payı olduğunu söyledi. İşte Kroos'un açıklamaları…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 15:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Toni Kroos’tan milli yıldızımıza büyük övgü! “Mbappe’nin formunun nedeni Arda Güler”

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor. Milli futbolcumuz, hem performansıyla hem de takım arkadaşlarından aldığı övgülerle adından sıkça söz ettiriyor.

Toni Kroos’tan milli yıldızımıza büyük övgü! “Mbappe’nin formunun nedeni Arda Güler”

Bu sezon beklentileri fazlasıyla karşılayan 20 yaşındaki milli yıldızımız, tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Toni Kroos’tan milli yıldızımıza büyük övgü! “Mbappe’nin formunun nedeni Arda Güler”

KROOS'TAN CANLI YAYINDA ÖVGÜ

Real Madrid'in efsanevi orta saha oyuncusu Toni Kroos, katıldığı bir televizyon programında Real Madrid'li futbolcular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Toni Kroos’tan milli yıldızımıza büyük övgü! “Mbappe’nin formunun nedeni Arda Güler”

Kroos, Kylian Mbappé'nin formunu yorumlarken Arda Güler'in etkisine özellikle vurgu yaptı: "Kylian Mbappé şu ana kadar harika bir sezon geçiriyor, buna şüphe yok. Ama bence bu aynı zamanda Arda Güler'den de kaynaklanıyor. Arda, ekstra sihirli dokunuşlara ve olağanüstü bir vizyona sahip. Mbappé'yi bulan, onu parlatan bir oyuncu."

PFDK’dan bahis skandalı kararı!
REKLAM - D&R
DİĞER
Fenerbahçe’nin yıldızını ülkesine götürmek istiyorlar! Yönetime transfer baskısı
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip!
Ankara ve İstanbul Avrupa kupası finallerine aday oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kroos’tan Arda Güler'e büyük övgü! Kroos’tan Arda Güler'e büyük övgü! 15:49
Kartal'ın derbi mesaisi sürüyor! Kartal'ın derbi mesaisi sürüyor! 15:48
Fırtına'nın derbi kafilesi açıklandı! Fırtına'nın derbi kafilesi açıklandı! 15:42
PFDK’dan bahis skandalı kararı! PFDK’dan bahis skandalı kararı! 15:00
Ankara ve İstanbul Avrupa kupası finallerine aday oldu Ankara ve İstanbul Avrupa kupası finallerine aday oldu 14:56
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i 11:14
Daha Eski
Al Hilal - Al Shabab maçı detayları! Al Hilal - Al Shabab maçı detayları! 11:39
Bursaspor'a seyircisiz oynama cezası verildi! Bursaspor'a seyircisiz oynama cezası verildi! 11:50
PFDK 7 Süper Lig ekibine ceza verdi! PFDK 7 Süper Lig ekibine ceza verdi! 12:28
Furkan Korkmaz TOFAŞ’ta! Furkan Korkmaz TOFAŞ’ta! 12:49
F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü 13:32
Hakan Inter’de formunun zirvesine çıktı! Hakan Inter’de formunun zirvesine çıktı! 13:33