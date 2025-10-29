Antalyaspor-Bursaspor CANLI | Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi bu kez Antalya'da sahne alıyor. Hesap.com Antalyaspor, taraftarının önünde Bursaspor'u ağırlayacak. Son 7 resmi maçından galibiyet çıkaramayan Akdeniz temsilcisi, Erol Bulut yönetiminde sahada hata yapmadan tur biletini almayı hedefliyor. Diğer tarafta TFF 2. Lig B Grubu ekibi Bursaspor, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek Türkiye Kupası macerasına devam etmek istiyor. Futbolseverler heyecanla "Antalyaspor-Bursaspor maçı canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki, Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı hakeminin Muhammet Ali Metoğlu olduğunu açıkladı. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Kerem Kalkan yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Hakan Ülker üstlenecek.