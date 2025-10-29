CANLI SKOR ANA SAYFA
Antalyaspor-Bursaspor CANLI | Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Bursaspor CANLI | Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Hesap.com Antalyaspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Son 7 resmi maçını da kazanamayan Akdeniz ekibi, kritik maçta çıkış arıyor. Erol Bulut yönetiminde hata yapmak istemeyen Antalyaspor, tur biletini almayı hedefliyor. TFF 2. Lig B Grubu'nda mücadele eden Bursaspor ise zorlu deplasmanda kazanıp, Türkiye Kupası macerasına devam etmek istiyor. Futbolseverler merakla, "Antalyaspor-Bursaspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 13:35
Antalyaspor-Bursaspor CANLI | Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi bu kez Antalya'da sahne alıyor. Hesap.com Antalyaspor, taraftarının önünde Bursaspor'u ağırlayacak. Son 7 resmi maçından galibiyet çıkaramayan Akdeniz temsilcisi, Erol Bulut yönetiminde sahada hata yapmadan tur biletini almayı hedefliyor. Diğer tarafta TFF 2. Lig B Grubu ekibi Bursaspor, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek Türkiye Kupası macerasına devam etmek istiyor. Futbolseverler heyecanla "Antalyaspor-Bursaspor maçı canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki, Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı hakeminin Muhammet Ali Metoğlu olduğunu açıkladı. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Kerem Kalkan yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Hakan Ülker üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
