Panathinaikos'ta Rafael Benitez dönemi

Panathinaikos'ta Rafael Benitez dönemi

Yunanistan 1. Lig ekiplerinden Panathinaikos, takımın başına İspanyol Teknik Direktör Rafael Benitez'in getirildiğini açıkladı.

24 Ekim 2025 Cuma 13:23
Panathinaikos'ta Rafael Benitez dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, 65 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için "Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliği başladı." ifadeleri kullanıldı.

Yunan ekibi, Benitez'in sözleşme süresi ve alacağı ücretle ilgili bilgi vermedi.

Benitez, 2005'te İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un başında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Rafa Benitez, Valencia'ya 2 LaLiga ve 1 UEFA Kupası (Avrupa Ligi) şampiyonluğu, Chelsea'ye de 1 Avrupa Ligi kupası kazandırdı.

SON DAKİKA
3
