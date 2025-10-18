Cristiano Ronaldo’dan Al-Fateh kalesine füze!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 5. haftasında Al-Nassr, evinde Al-Fateh'i ağırladı. Karşılaşmanın 60. dakikasında sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, attığı harika golle geceye damgasını vurdu.

Portekizli süper yıldız, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutla Al-Fateh filelerini havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Tribünleri ayağa kaldıran bu gol, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İŞTE O GOL