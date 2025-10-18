Barça’dan dev atak

Barcelona, Spotify Camp Nou için ilk kullanım ruhsatını aldı. İspanyol SPORT gazetesinin haberine göre bu gelişme, kulübün stadyuma kademeli dönüş sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Haberde Barcelona yönetiminin, daha yüksek seyirci kapasitesiyle açılış yapabilmek için birkaç hafta daha beklemeyi tercih ettiği belirtiliyor.

KASIM'DA HAZIR OLACAK

Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü vurgulanan haberde bir sonraki hedefin 1B ruhsatı; bu izinle tribün, güney kale ve yan tribünler açılacak, kapasite yaklaşık 45 bin kişiye çıkacak. Yönetim, ruhsatın Kasım ortasında hazır olmasını bekliyor. Tüm denetimler olumlu olursa, 22 Kasım'daki Athletic Bilbao maçı ile stadyuma dönüş mümkün. Ancak UEFA'nın sezon ortası değişiklik onayı belirsiz.