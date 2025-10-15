CANLI SKOR ANA SAYFA
Lyon - St. Pölten maçı hangi kanalda? | Lyon - St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2.haftasında Lyon, evinde St. Pölten'i konuk ediyor. Ev sahibi takımın 5. sırada yer aldığı ligde St. Pölten ise 18. sırada ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. İlk maçta deplasmanda Arsenal'ı 2-1 yenerek sezona güçlü başlayan Lyon, galibiyet serisi tutturmak için sahaya çıkacak. Lyon - St. Pçlten maçı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 10:24 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 10:24
Lyon - St. Pölten maçı hangi kanalda? | Lyon - St. Pölten maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla sürüyor. Fransız temsilcisi Lyon, Avusturyalı rakibi St. Pölten'i ağırlayacak. Kendi liginde son 4 maçını galibiyetle sonlandırarak seri yakalayan ev sahibi, Şampiyonlar Ligi'nde de aynı başarıyı yakalamak istiyor. St. Pölten ise evinde Atletico Madrid'e karşı aldığı 6-0'lık galibiyeti unutturmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgilerini ve detayları sizler için derledik.

LYON - ST. POLTEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lyon - St. Pölten maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Arnavut hakem

Referee Emanuela Rusta'nın düdük çalacağı karşılaşmada Rusta'nın yardımcılıklarını Mirjeta Salla ve Edjena Kapxhiu yapacak.

