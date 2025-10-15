CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Chelse - Paris FC maçı CANLI İZLE | Chelsea - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

Chelse - Paris FC maçı CANLI İZLE | Chelsea - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

Chelsea, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Fransa temsilcisi Paris FC'yi konuk ediyor. İngiliz ekip lig aşamasında 10. sırada yer alırken konuk takım ise 9'da yer alıyor. Sonia Bompastor'un ekibi, Avrupa kupalarındaki ilk maçında Twente karşısında 1 puanla yetinirken, Paris FC ise ilk hafta Leuven ile 2-2 berabere kaldığı maçta galibiyet fırsatını kaçırdı. Maçı canlı takip etmek isteyenler için Chelsea - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelse - Paris FC maçı CANLI İZLE | Chelsea - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İngiliz devi Chelsea, Fransa temsilcisi Paris FC ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kalarak sezona dengeli bir giriş yapan Chelsea, son lig maçında ise Tottenham'ı 1-0'la yenerek formunu korudu. Paris FC ise evinde Leuven ile 2-2'lik çekişmeli bir beraberlik aldı. İşte Chelsea - Paris FC maçı detayları...

CHELSEA - PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Paris FC maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Polonyalı hakem Michalina Diakow'un düdük çalacağı karşılaşmada Diakow'un yardımcılıklarını Paulina Baranowska ve Aleksandra Mostowska yapacak.

CHELSEA - PARIS FC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Hampton; Bjorn, Bright, Buurman; Carpenter, Walsh, Cuthbert, Thompson; Rytting Kaneryd, Macario; Beever-Jones

Paris FC: Chavas; Liaigre, Hocine, Davis, Bogaert; Korosec, Corboz; Mateo, Le Moguedec, Garbino; Azzaro

ASpor CANLI YAYIN

İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler
Icardi G.Saray'da kalmak için o gelirden vazgeçti!
DİĞER
Galatasaray'da Icardi'nin büyük fedakarlığı ortaya çıktı! Sözleşme yenilemek için...
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
Duran sonunda patladı! Yakın çevresiyle konuştu ve...
Gürcistan'da yenilgisi sonrası kıyamet koptu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi G.Saray'da kalmak için o gelirden vazgeçti! Icardi G.Saray'da kalmak için o gelirden vazgeçti! 10:54
Duran sonunda patladı! Yakın çevresiyle konuştu ve... Duran sonunda patladı! Yakın çevresiyle konuştu ve... 10:39
İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler 10:35
Lyon - St. Pölten maçı detayları! Lyon - St. Pölten maçı detayları! 10:24
Gürcistan'da yenilgisi sonrası kıyamet koptu! Gürcistan'da yenilgisi sonrası kıyamet koptu! 10:12
O futbolcu G.Saray'dan ayrılmayacak! O futbolcu G.Saray'dan ayrılmayacak! 09:50
Daha Eski
Valerenga - Wolfsburg maçı saat kaçta? Valerenga - Wolfsburg maçı saat kaçta? 09:45
En-Nesyri F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi... En-Nesyri F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni adresi... 09:22
Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü! Galibiyetin ardından Bizim Çocuklar'a büyük övgü! 08:46
Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 15 Ekim Çarşamba 2025 08:11
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25