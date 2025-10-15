Chelse - Paris FC maçı CANLI İZLE | Chelsea - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İngiliz devi Chelsea, Fransa temsilcisi Paris FC ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kalarak sezona dengeli bir giriş yapan Chelsea, son lig maçında ise Tottenham'ı 1-0'la yenerek formunu korudu. Paris FC ise evinde Leuven ile 2-2'lik çekişmeli bir beraberlik aldı. İşte Chelsea - Paris FC maçı detayları...

CHELSEA - PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Paris FC maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Polonyalı hakem Michalina Diakow'un düdük çalacağı karşılaşmada Diakow'un yardımcılıklarını Paulina Baranowska ve Aleksandra Mostowska yapacak.

CHELSEA - PARIS FC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Hampton; Bjorn, Bright, Buurman; Carpenter, Walsh, Cuthbert, Thompson; Rytting Kaneryd, Macario; Beever-Jones

Paris FC: Chavas; Liaigre, Hocine, Davis, Bogaert; Korosec, Corboz; Mateo, Le Moguedec, Garbino; Azzaro