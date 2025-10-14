CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol 18 yaş altı en iyi 60 futbolcu listesinde iki Türk yıldız!

İngiltere’nin saygın gazetesi The Guardian, her yıl olduğu gibi bu sene de 18 yaş altı en iyi 60 futbolcuyu açıkladı. Listede Türkiye’den iki genç yetenek, Deniz Dönmezer ve Furkan Koçak yer aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 21:26
Dünyanın en prestijli yayın organlarından biri olarak kabul edilen The Guardian, geleneksel hale gelen "Next Generation" listesinin 2025 edisyonunu duyurdu. 18 yaş altı en yetenekli 60 futbolcunun yer aldığı listede, Türk futbolunu temsil eden iki genç isim dikkat çekti: Kayserispor'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer ve Galatasaray'ın 17 yaşındaki 10 numarası Furkan Koçak.

60 kişilik listede Türk oyuncuların yanı sıra dünya futbolunun geleceğini şekillendirmesi beklenen birçok genç yetenek de yer aldı. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Senegalli yıldız adayı Amara Diouf, Paris Saint-Germain'den Ibrahim Mbaye, Bayern Münih'ten Lennart Karl, Milan'dan Francesco Camarda, Borussia Dortmund'dan Samuele Inacio ve Barcelona'dan Dro Fernandez ile Toni Fernandez gibi isimler de listede öne çıkan oyuncular arasında bulunuyor.

Vincenzo Montella: Bir finale çıkıyoruz
